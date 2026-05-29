Компактные кроссоверы, которые советуют купить даже с большим пробегом

Subaru Forester 2019 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного компактного кроссовера является разумным шагом для водителей, которые стремятся сохранить бюджет и получить выносливое транспортное средство. Надежности многих популярных моделей хватает на годы интенсивной эксплуатации, поэтому они остаются безопасными даже после смены нескольких владельцев Эксперты выделяют несколько японских, американских и корейских вариантов с безупречной репутацией.

Японские лидеры

Кроссовер Honda CR-V предлагает просторный салон, комфортный ход и энергичный силовой агрегат. В рейтинге RepairPal этот автомобиль имеет оценку 4,5 из 5 возможных баллов. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) присвоило машине максимальный защитный рейтинг 5 из 5 звезд, подтверждая высокую прочность кузова.

Mazda CX-5 привлекает тихой кабиной и премиальным оформлением интерьера. Эксперты RepairPal оценили ее надежность в 4,5 из 5 баллов, а ведомство NHTSA подтвердило безопасность высшей пятизвездочной оценкой. Покупателям советуют обратить внимание на версии с 2,5-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 250 л.с., так как более старые атмосферные варианты иногда кажутся слишком вялыми.

Традиционную выносливость демонстрирует Toyota RAV4, где инженерам удалось найти идеальный баланс между пространством для пассажиров и объемом багажника. Модель имеет отличную оценку надежности 4,5 из 5 от RepairPal, а специалисты NHTSA стабильно выставляют этому кроссоверу максимальные 5 звезд за безопасность. Машина отличается простотой управления бортовыми функциями и тихой работой подвески.

Корейские варианты

Kia Sportage подойдет водителям, которые ищут образцовое качество без чрезмерных финансовых затрат. Автомобиль получил оценку надежности 4 из 5 от агентства RepairPal благодаря плавному ходу и пространству на обоих рядах сидений. Все экземпляры, начиная с выпущенных в 2018 году, имеют официальный пятизвездочный сертификат безопасности от NHTSA.

Hyundai Tucson выделяется большим количеством полезных функций и замечательной медийной системой. Специалисты RepairPal поставили кроссоверу 4 из 5 баллов за долговечность, а ведомство NHTSA оценило защиту водителя и пассажиров на максимальные 5 звезд. Из линейки двигателей лучшую динамику демонстрируют атмосферные моторы объемом 2 л или 2,4 л.

Альтернативные предложения

Ford Escape имеет удивительно большую кабину, хотя это потребовало незначительного уменьшения полезного объема багажного отсека. Эксперты оценили долговечность модели выше среднего уровня, выставив 4 из 5 баллов в рейтингах RepairPal. Уровень защиты при аварийных ситуациях оценивается на полные 5 звезд для всех версий кроссовера.

Subaru Forester успешно сочетает в себе черты вместительного универсала и полноценного кроссовера с высоким дорожным просветом и стандартным полным приводом. Автомобиль уверенно чувствует себя на грунтовых дорогах и имеет самые высокие 5 звезд за безопасность от NHTSA. Аналитики издания Edmunds выставили модели 7,8 балла, а RepairPal подтвердил выносливость техники оценкой 3,5 из 5.

