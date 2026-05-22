Какие популярные кроссоверы не прошли тест выносливости на 100 000 км

Немецкое издание Auto Bild совместно с экспертами организации DEKRA регулярно проводит масштабные испытания автомобилей на выносливость. На протяжении марафона длиной 100 000 км специалисты фиксируют каждую поломку, технический сбой или мелкий дефект транспортных средств. Финальным этапом проверки является полная разборка кузова и узлов машины для выявления скрытых проблем. Новый отчет продемонстрировал, какие популярные кроссоверы способны выдержать суровые нагрузки, а какие модели откровенно провалили экзамен.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Лидеры марафона

Первое место в сводном рейтинге надежности разделили компактные кроссоверы Seat Ateca и Volkswagen T-Cross, которые набрали всего по два штрафных балла. Полная разборка модели T-Cross с 3-цилиндровым двигателем 1.0 TSI не выявила никаких поводов для беспокойства в работе коробки передач или электрики. Испанская Ateca прошла дистанцию вообще без технических дефектов, получив минимальные замечания только за неудобную форму кресел и незначительный налет на заднем бампере.

Третье место занял японский кроссовер Mazda CX-5 второго поколения с дизельным мотором Skyactiv-D, под чьим уплотнителем багажника нашли лишь минимальные следы коррозии. Четвертую позицию поделили сразу четыре автомобиля, среди которых Audi Q5 Sportback, Cupra Formentor и Volvo XC60.

В эту же группу лидеров вошел корейский Kia Sportage, который преодолел 100 000 км без единой серьезной поломки. Однако эксперты зафиксировали слабую выносливость его тормозной системы, поскольку во время сервисных визитов пришлось трижды менять передние и дважды задние тормозные колодки.

Главные аутсайдеры

Худшие результаты по итогам длительных испытаний продемонстрировали модели, которые традиционно считались покупателями достаточно прочными и долговечными. Абсолютным аутсайдером списка стал кроссовер Subaru XV Crosstrek, который получил самую низкую оценку и накопил 44 штрафных балла. В японской машине зафиксировали целый комплекс тяжелых поломок, включая критический износ сцепления, оплавление поверхностей поршней и массовую коррозию элементов подвески.

Ненамного лучше проявил себя немецкий премиальный кроссовер Audi Q3, занявший предпоследнее место с 42 дефектными очками. Во время длительного марафона на автомобиле неоднократно выходили из строя критически важные и дорогостоящие компоненты. Специалисты зафиксировали поломку кислородного датчика, полный отказ коробки передач, а также разрушение радиатора системы рециркуляции выхлопных газов. Слабые результаты также показали модели Citroen C4 Cactus и Suzuki Vitara S.

