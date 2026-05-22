Які популярні кросовери не пройшли тест витривалості на 100 000 км

Volkswagen T-Cross з двигуном 1.0 TSI. Фото: greencarguide.co.uk

Німецьке видання Auto Bild спільно з експертами організації DEKRA регулярно проводить масштабні випробування автомобілів на витривалість. Протягом марафону завдовжки 100 000 км фахівці фіксують кожну поломку, технічний збій або дрібний дефект транспортних засобів. Фінальним етапом перевірки є повне розбирання кузова та вузлів машини для виявлення прихованих проблем. Новий звіт продемонстрував, які популярні кросовери здатні витримати суворі навантаження, а які моделі відверто провалили іспит.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Лідери марафону

Перше місце у зведеному рейтингу надійності розділили компактні кросовери Seat Ateca та Volkswagen T-Cross, які набрали всього по два штрафні бали. Повне розбирання моделі T-Cross з 3-циліндровим двигуном 1.0 TSI не виявило жодних приводів для занепокоєння в роботі коробки передач чи електрики. Іспанська Ateca пройшла дистанцію взагалі без технічних дефектів, отримавши мінімальні зауваження лише за незручну форму крісел та незначний наліт на задньому бампері.

Третє місце посів японський кросовер Mazda CX-5 другого покоління з дизельним мотором Skyactiv-D, під чиїм ущільнювачем багажника знайшли лише мінімальні сліди корозії. Четверту позицію поділили відразу чотири автомобілі, серед яких Audi Q5 Sportback, Cupra Formentor та Volvo XC60.

До цієї ж групи лідерів увійшов корейський Kia Sportage, який подолав 100 000 км без жодної серйозної поломки. Проте експерти зафіксували слабку витривалість його гальмівної системи, позаяк під час сервісних візитів довелося тричі міняти передні та двічі задні гальмівні колодки.

Читайте також:

Головні аутсайдери

Найгірші результати за підсумками тривалих випробувань продемонстрували моделі, які традиційно вважалися покупцями досить міцними та довговічними. Абсолютним аутсайдером списку став кросовер Subaru XV Crosstrek, який отримав найнижчу оцінку та накопичив 44 штрафні бали. У японській машині зафіксували цілий комплекс важких поломок, включаючи критичний знос зчеплення, оплавлення поверхонь поршнів та масову корозію елементів підвіски.

Не набагато краще проявив себе німецький преміальний кросовер Audi Q3, який посів передостаннє місце з 42 дефектними очками. Під час довготривалого марафону на автомобілі неодноразово виходили з ладу критично важливі та дорогі компоненти. Фахівці зафіксували поломку кисневого датчика, повну відмову коробки передач, а також руйнування радіатора системи рециркуляції вихлопних газів. Слабкі результати також показали моделі Citroen C4 Cactus та Suzuki Vitara S.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані автомобілі радять купувати німецькі механіки у 2026 році. Аналітики вивчили результати 9 500 000 технічних оглядів з липня 2024 по червень 2025 року.

Також читайте, які авто з пробігом 300 000 км кращі: японські чи німецькі. Японські машини є дорожчими при купівлі, але дешевшими в утриманні, а європейські аналоги демонструють протилежну тенденцію.