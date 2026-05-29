Компактні кросовери, які радять купити навіть з великим пробігом

Subaru Forester 2019 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного компактного кросовера є розумним кроком для водіїв, які прагнуть зберегти бюджет та отримати витривалий транспортний засіб. Надійності багатьох популярних моделей вистачає на роки інтенсивної експлуатації, тому вони залишаються безпечними навіть після зміни кількох власників Експерти виділяють кілька японських, американських та корейських варіантів з бездоганною репутацією.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Finance Buzz.

Японські лідери

Кросовер Honda CR-V пропонує просторий салон, комфортний хід та енергійний силовий агрегат. У рейтингу RepairPal цей автомобіль має оцінку 4,5 з 5 можливих балів. Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) присвоїло машині максимальний захисний рейтинг 5 з 5 зірок, підтверджуючи високу міцність кузова.

Mazda CX-5 приваблює тихою кабіною та преміальним оформленням інтер'єру. Експерти RepairPal оцінили її надійність у 4,5 з 5 балів, а відомство NHTSA підтвердило безпеку вищою п'ятизірковою оцінкою. Покупцям радять звернути увагу на версії з 2,5-літровим 4-циліндровим турбомотором потужністю 250 к.с., позаяк старіші атмосферні варіанти іноді здаються занадто млявими.

Традиційну витривалість демонструє Toyota RAV4, де інженерам вдалося знайти ідеальний баланс між простором для пасажирів та об'ємом багажника. Модель має відмінну оцінку надійності 4,5 з 5 від RepairPal, а фахівці NHTSA стабільно виставляють цьому кросоверу максимальні 5 зірок за безпеку. Машина відрізняється простотою керування бортовими функціями та тихою роботою підвіски.

Корейські варіанти

Kia Sportage підійде водіям, які шукають зразкову якість без надмірних фінансових витрат. Автомобіль отримав оцінку надійності 4 з 5 від агентства RepairPal завдяки плавному ходу та простору на обох рядах сидінь. Усі екземпляри, починаючи з випущених у 2018 році, мають офіційний п'ятизірковий сертифікат безпеки від NHTSA.

Hyundai Tucson виділяється великою кількістю корисних функцій та чудовою медійною системою. Фахівці RepairPal поставили кросоверу 4 з 5 балів за довговічність, а відомство NHTSA оцінило захист водія та пасажирів на максимальні 5 зірок. З лінійки двигунів найкращу динаміку демонструють атмосферні мотори об'ємом 2 л або 2,4 л.

Альтернативні пропозиції

Ford Escape має напрочуд велику кабіну, хоча це потребувало незначного зменшення корисного об'єму багажного відсіку. Експерти оцінили довговічність моделі вище середнього рівня, виставивши 4 з 5 балів у рейтингах RepairPal. Рівень захисту під час аварійних ситуацій оцінюється на повні 5 зірок для всіх версій кросовера.

Subaru Forester успішно поєднує в собі риси місткого універсала та повноцінного кросовера з високим дорожнім просвітом і стандартним повним приводом. Автомобіль впевнено почувається на ґрунтових дорогах та має найвищі 5 зірок за безпеку від NHTSA. Аналітики видання Edmunds виставили моделі 7,8 бала, а RepairPal підтвердив витривалість техніки оцінкою 3,5 з 5.

