Найкращі компактні кросовери для міста у 2026 році

Ринок міських кросоверів у 2026 році пропонує широкий вибір моделей, які поєднують компактність, високу посадку та сучасні технології. Експерти британського What Car? виділили найкращі варіанти для мегаполісів, звертаючи увагу на маневровість, об’єм багажника та економічність двигунів. До рейтингу потрапили як перевірені часом бензинові версії з гібридною підтримкою, так і інноваційні електрокари.

Універсальний лідер

Volkswagen T-Roc залишається фаворитом сегмента завдяки збалансованому поєднанню комфортного ходу та енергійних двигунів. Бензинова версія потужністю 148 к.с. з м’якою гібридною підтримкою забезпечує впевнену динаміку при помірних експлуатаційних витратах. Модель чудово справляється з нерівностями міських доріг.

Внутрішній простір дозволяє комфортно розміститися чотирьом дорослим пасажирам, а багажник вміщує значну кількість валіз. Попри стриманий дизайн, салон виглядає преміальним завдяки якісним матеріалам оздоблення передньої панелі. Наявність спеціального люка для довгих предметів додає практичності.

Електрична тяга

Kia EV3 визнана найкращим вибором серед малих електричних кросоверів для міського життя. Модель пропонує достатній простір для пасажирів заднього ряду та багажник, об’єм якого майже не поступається старшим моделям бренду. Силовий агрегат на 201 к.с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 7,5 сек, що зручно для маневрування у потоці.

Стандартна версія має запас ходу близько 434 км, чого цілком достатньо для повсякденних потреб більшості містян. Під капотом передбачено додаткове місце для зберігання зарядних кабелів, що звільняє основний відсік для багажу.

Преміальний комфорт

Lexus LBX вирізняється серед конкурентів вишуканим інтер’єром та високоякісними матеріалами оздоблення. Гібридна установка дозволяє рухатися на низьких швидкостях виключно на електричній тязі, що суттєво економить ресурси. У реальних умовах витрата пального становить менш як 5,6 л/100 км.

Маневровість та компактні розміри роблять паркування на тісних вулицях максимально простим завданням. Хоча простір на задньому сидінні дещо обмежений, якість збирання та надійність бренду компенсують цей нюанс. Модель Premium Plus пропонує шкіряне оздоблення.

Практична місткість

Skoda Karoq та Kamiq пропонують максимальну функціональність за раціональні кошти. Модель Karoq з двигуном потужністю 148 к.с. вважається оптимальною через гарну тягу та комфортну підвіску. Трансформація салону за допомогою крісел Varioflex дозволяє регулювати або повністю знімати задні сидіння для перевезення габаритних вантажів.

Компактна Skoda Kamiq привертає увагу низькою посадкою та легким кермом, що полегшує водіння в заторах. Багажник моделі є одним з найбільших у класі, перевершуючи багатьох дорожчих конкурентів. Позаяк автомобіль має великий простір для ніг ззаду, він підходить для перевезення пасажирів на значні відстані.

Екологічні новинки

Nissan Leaf перетворився на сучасний електричний кросовер з запасом ходу до 621 км у топовій версії. Акумулятор місткістю 75 кВт-год забезпечує впевнену динаміку та розгін до 100 км/год за 7,2 сек. Функція e-pedal дозволяє керувати швидкістю та гальмуванням за допомогою лише однієї педалі, що надзвичайно зручно в місті.

Renault 4 повертається на ринок як стильний електромобіль з коротким радіусом розвороту для тісних кварталів. Акумулятор на 52 кВт-год забезпечує близько 394 км автономного пробігу, що ідеально підходить для міських маршрутів. Кросовер пропонує практичний багажник та впізнаваний дизайн, поєднуючи традиції з сучасними технологіями.

Бюджетна ефективність

Dacia Duster залишається одним з найдешевших кросоверів, пропонуючи при цьому високу посадку та місткий багажник. М’яка гібридна версія розганяється до 100 км/год за 9,4 сек, демонструючи гарну динаміку для свого сегмента. Модель вже в базовій комплектації має кондиціонер та 17-дюймові диски, що робить її вигідною покупкою.

Ford Puma зберігає позиції завдяки драйверському характеру та інноваційним рішенням у багажнику. Спеціальне відділення під підлогою дозволяє перевозити брудні речі, адже його можна мити зі шланга через зливний отвір. Економний двигун об’ємом 1 л з гібридною технологією споживає близько 6,3 л/100 км.

