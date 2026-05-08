Названі найкращі гібридні кросовери у 2026 році

Toyota Grand Highlander Hybrid 2026 року. Фото: edmunds.com

Ринок гібридних кросоверів у 2026 році демонструє швидкий розвиток та пропонує водіям баланс між потужністю та екологічністю. Японські та корейські автовиробники продовжують утримувати лідерство у сегменті самозарядних систем, які не потребують підключення до розетки. Експерти InsideEVs проаналізували головні новинки сезону, зосередившись на реальній витраті пального та практичності в щоденному використанні.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InsideEVs.

Універсальний вибір

Toyota RAV4 шостого покоління впевнено очолює список найбільш збалансованих моделей. Кросовер отримав оновлений дизайн, сучасну програмну платформу Arene та покращений інтер'єр з великою кількістю фізичних елементів керування.

Силова установка на базі 2,5-літрового двигуна у поєднанні з електромоторами забезпечує реальну витрату пального в міському циклі при сприятливій погоді близько 4,2 л/100 км, а в змішаному режимі рідко перевищує 5,9 л/100 км. Завдяки баку об'ємом 54,9 л автомобіль здатний подолати від 805 км до 965 км на одній заправці.

Розкішний комфорт

Lexus RX Hybrid залишається фаворитом серед поціновувачів преміального сегмента. Модель RX 350h демонструє значну перевагу над суто бензиновими версіями, пропонуючи середню витрату пального на рівні 6,5 л/100 км. Салон вражає якістю матеріалів, включаючи шкіряне оздоблення, замшеві вставки та панорамний дах. Система повного приводу працює злагоджено, забезпечуючи впевненість на будь-якому покритті при мінімальному рівні шуму в кабіні.

Для великих родин альтернативою може стати подовжена версія Lexus TX, яка пропонує аналогічні технології в більшому кузові.

Сімейний простір

Toyota Grand Highlander Hybrid пропонує велику місткість, маючи варіанти салону на шість, сім або вісім місць. Гібридна система з 2,4-літровим двигуном видає сумарну потужність 245 к.с., що дозволяє впевнено маневрувати навіть при повному завантаженні. Середня витрата пального складає близько 6,9 л/100 км, що набагато менше за показники класичних бензинових аналогів.

Особливістю моделі є електронний повний привід, де додатковий електромотор на задній осі вмикається лише при втраті зчеплення з дорогою. Це допомагає зберігати паливну економічність при повсякденній їзді, залишаючи переваги приводу 4x4 для складних умов. Інтер'єр відчувається значно дорожчим за масові моделі бренду, наближаючись за рівнем виконання до преміумкласу.

Доступна економія

Kia Niro Hybrid виступає найпривабливішим варіантом за співвідношенням вартості та технологічності. Модель демонструє гарний показник витрати пального на рівні 4,4 л/100 км у змішаному циклі, що конкурує з набагато дорожчими плагін-гібридами. Автомобіль пропонує якісний інтер'єр з двома 12,3-дюймовими дисплеями та підтримкою бездротових сервісів.

Силова установка потужністю 139 к.с. орієнтована на максимальну ефективність та спокійний стиль водіння. Просторий салон та продуманий багажний відсік роблять Niro раціональним вибором для міської родини. Японським конкурентом у цьому класі виступає Toyota Corolla Cross Hybrid, проте корейська модель пропонує багатше стандартне оснащення.

Травнева новинка

Nissan Rogue e-Power готується до виходу на ринок з незвичайною гібридною схемою, де бензиновий двигун працює лише як генератор. Колеса обертаються виключно за допомогою електромоторів, що забезпечує відчуття їзди на електромобілі без необхідності заряджання від мережі. Очікується, що така система дозволить споживати менш як 5,8 л/100 км у змішаному режимі.

Ця технологія створює серйозну конкуренцію для традиційних схем паралельних гібридів.

