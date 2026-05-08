Названы лучшие гибридные кроссоверы в 2026 году

Toyota Grand Highlander Hybrid 2026 года. Фото: edmunds.com

Рынок гибридных кроссоверов в 2026 году демонстрирует быстрое развитие и предлагает водителям баланс между мощностью и экологичностью. Японские и корейские автопроизводители продолжают удерживать лидерство в сегменте самозарядных систем, которые не требуют подключения к розетке. Эксперты InsideEVs проанализировали главные новинки сезона, сосредоточившись на реальном расходе топлива и практичности в ежедневном использовании.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на InsideEVs.

Универсальный выбор

Toyota RAV4 шестого поколения уверенно возглавляет список самых сбалансированных моделей. Кроссовер получил обновленный дизайн, современную программную платформу Arene и улучшенный интерьер с большим количеством физических элементов управления.

Силовая установка на базе 2,5-литрового двигателя в сочетании с электромоторами обеспечивает реальный расход топлива в городском цикле при благоприятной погоде около 4,2 л/100 км, а в смешанном режиме редко превышает 5,9 л/100 км. Благодаря баку объемом 54,9 л автомобиль способен преодолеть от 805 км до 965 км на одной заправке.

Роскошный комфорт

Lexus RX Hybrid остается фаворитом среди ценителей премиального сегмента. Модель RX 350h демонстрирует значительное преимущество над чисто бензиновыми версиями, предлагая средний расход топлива на уровне 6,5 л/100 км. Салон впечатляет качеством материалов, включая кожаную отделку, замшевые вставки и панорамную крышу. Система полного привода работает слаженно, обеспечивая уверенность на любом покрытии при минимальном уровне шума в кабине.

Для больших семей альтернативой может стать удлиненная версия Lexus TX, которая предлагает аналогичные технологии в большем кузове.

Семейное пространство

Toyota Grand Highlander Hybrid предлагает большую вместимость, имея варианты салона на шесть, семь или восемь мест. Гибридная система с 2,4-литровым двигателем выдает суммарную мощность 245 л.с., что позволяет уверенно маневрировать даже при полной загрузке. Средний расход топлива составляет около 6,9 л/100 км, что намного меньше показателей классических бензиновых аналогов.

Особенностью модели является электронный полный привод, где дополнительный электромотор на задней оси включается только при потере сцепления с дорогой. Это помогает сохранять топливную экономичность при повседневной езде, оставляя преимущества привода 4x4 для сложных условий. Интерьер ощущается значительно дороже массовых моделей бренда, приближаясь по уровню исполнения к премиум-классу.

Доступная экономия

Kia Niro Hybrid выступает самым привлекательным вариантом по соотношению стоимости и технологичности. Модель демонстрирует хороший показатель расхода топлива на уровне 4,4 л/100 км в смешанном цикле, что конкурирует с гораздо более дорогими плагин-гибридами. Автомобиль предлагает качественный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями и поддержкой беспроводных сервисов.

Силовая установка мощностью 139 л.с. ориентирована на максимальную эффективность и спокойный стиль вождения. Просторный салон и продуманный багажный отсек делают Niro рациональным выбором для городской семьи. Японским конкурентом в этом классе выступает Toyota Corolla Cross Hybrid, однако корейская модель предлагает более богатое стандартное оснащение.

Майская новинка в мае

Nissan Rogue e-Power готовится к выходу на рынок с необычной гибридной схемой, где бензиновый двигатель работает только в качестве генератора. Колеса вращаются исключительно с помощью электромоторов, что обеспечивает ощущение езды на электромобиле без необходимости подзарядки от сети. Ожидается, что такая система позволит потреблять менее 5,8 л/100 км в смешанном режиме.

Эта технология создает серьезную конкуренцию для традиционных схем параллельных гибридов.

Ранее Новини.LIVE писали о самом экономном гибридном минивэне для большой семьи в 2026 году. Toyota Sienna четвертого поколения получил высокие оценки за экономичность и пространство, вмещая до восьми человек в зависимости от конфигурации.

