Рейтинг сімейних вживаних кросоверів з найбільшим вантажним простором

Дата публікації: 7 травня 2026 15:45
Ford Flex 2018 року. Фото: edmunds.com

Однією з причин популярності кросоверів є їхня вантажна місткість, яка значно перевищує можливості седанів. Багато вживаних моделей субкомпактного та компактного класів демонструють значні об'єми багажників. Вибір правильного автомобіля дозволяє перевозити велику кількість речей без потреби в придбанні великих позашляховиків. Дослідження показують, що деякі моделі пропонують простір, який перевершує очікування від їхніх габаритів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Компактні лідери

Kia Soul (2014-2025) демонструє, як коробчаста форма максимально збільшує внутрішній об'єм. Третє покоління при довжині 419,6 см має вантажний відсік об'ємом 685 л. Якщо скласти задні сидіння, місткість зростає до 1758 л. Модель оснащена 2 л агрегатом потужністю 147 к.с. Позаяк конструкція кузова вертикальна, пасажири на обох рядах отримують достатньо місця.

Honda Element (2003-2011) вважається одним з найбільш практичних компактних авто. Об'єм багажника становить 711 л при піднятих сидіннях або 1985 л зі складеними. За потреби крісла можна повністю демонтувати, звільнивши 2112 л об'єму. Автомобіль оснащувався надійним 2,4 л двигуном потужністю 166 к.с.

Ефективні рішення

Volkswagen Taos (2022 до тепер) у версії з переднім приводом пропонує багажник об'ємом 790 л. При складених задніх кріслах цей показник збільшується до 1866 л. Модель оснащується 1,5 л турбованим двигуном потужністю 158 к.с.

Toyota RAV4 (2006-2012) пропонує просторий багажник об'ємом 1053 л. Якщо скласти задній ряд, вантажний простір розширюється до 2067 л. Це була перша модель у лінійці з потужним двигуном V6 об'ємом 3,5 л на 269 к.с. Позаяк кросовер має повнорозмірне запасне колесо на дверях, місце всередині використовується максимально ефективно.

Максимальна місткість

Hyundai Tucson (2022 до тепер) отримав багажник об'ємом 1096 л. У разі складання заднього ряду вантажна місткість досягає 2090 л. Гібридна версія видає 226 к.с. і споживає близько 6,5 л/100 км у змішаному циклі. Дизайн кузова футуристичний, тому модель досі виглядає сучасно на дорогах.

Mitsubishi Outlander (2007-2013) має вантажний відсік об'ємом 1113 л при піднятих кріслах. Особливістю моделі є відкидний задній борт, який значно полегшує завантаження довгих або важких предметів. Двигун V6 об'ємом 3 л розвиває потужність 220 к.с.

Універсальні варіанти

Subaru Outback (2020-2025) здатна вмістити 920 л вантажу при піднятих кріслах та 2143 л після їх складання. Кожна комплектація стандартно оснащується повним приводом та має дорожній кліренс 22,1 см. Поріг багажника низький, тому завантаження важких речей стає простішим.

Nissan Rogue (2014-2020) пропонує багажник місткістю 1113 л. При складеному задньому ряді показник складає 1982 л. Модель оснащувалася 2,5 л двигуном потужністю 170 к.с. Позаяк система знімних полиць дозволяє змінювати конфігурацію, перевезення дрібних речей стає зручнішим.

Сімейні гіганти

Honda Passport (2019-2025) має один з найбільших багажників у класі: 1167 л за заднім сидінням. Якщо скласти другий ряд, об'єм зростає до 2206 л. Модель комплектується 3,5 л двигуном V6 потужністю 280 к.с. Також авто забезпечує високий рівень комфорту для п'яти дорослих.

Ford Flex (2009-2019) пропонує три ряди сидінь, за якими залишається 566 л для багажу. Якщо скласти обидва ряди, машина перетворюється на фургон місткістю 2356 л. Найпотужніша версія оснащена двигуном на 365 к.с. Позаяк крісла складаються в ідеально рівну підлогу, перевезення габаритних вантажів не викликає труднощів.

Раніше Новини.LIVE представляли пʼять сімейних мінівенів з найбільшим вантажним простором. Кожна з представлених автівок має унікальні системи трансформації салону для перевезення великогабаритних речей.

Також читайте про найкращі кросовери для міста у 2026 році. Особлива увага приділяється гібридним установкам, які суттєво економлять бюджет під час частих зупинок у щільному трафіку.

Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
