Главная Авто Рейтинг семейных б/у кроссоверов с наибольшим грузовым пространством

Рейтинг семейных б/у кроссоверов с наибольшим грузовым пространством

Дата публикации 7 мая 2026 15:45
Ford Flex 2018 года. Фото: edmunds.com

Одной из причин популярности кроссоверов является их грузоподъемность, которая значительно превышает возможности седанов. Многие подержанные модели субкомпактного и компактного классов демонстрируют внушительные объемы багажников. Выбор правильного автомобиля позволяет перевозить большое количество вещей без потребности в приобретении больших внедорожников. Исследования показывают, что некоторые модели предлагают пространство, которое превосходит ожидания от их габаритов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Компактные лидеры

Kia Soul (2014-2025) демонстрирует, как коробчатая форма максимально увеличивает внутренний объем. Третье поколение при длине 419,6 см имеет грузовой отсек объемом 685 л. Если сложить задние сиденья, вместительность возрастает до 1758 л. Модель оснащена 2 л агрегатом мощностью 147 л.с. Так как конструкция кузова вертикальная, пассажиры на обоих рядах получают достаточно места.

Honda Element (2003-2011) считается одним из самых практичных компактных авто. Объем багажника составляет 711 л при поднятых сиденьях или 1985 л со сложенными. При необходимости кресла можно полностью демонтировать, освободив 2112 л объема. Автомобиль оснащался надежным 2,4 л двигателем мощностью 166 л.с.

Эффективные решения

Volkswagen Taos (2022 до сих пор) в версии с передним приводом предлагает багажник объемом 790 л. При сложенных задних креслах этот показатель увеличивается до 1866 л. Модель оснащается 1,5 л турбированным двигателем мощностью 158 л.с.

Toyota RAV4 (2006-2012) предлагает просторный багажник объемом 1053 л. Если сложить задний ряд, грузовое пространство расширяется до 2067 л. Это была первая модель в линейке с мощным двигателем V6 объемом 3,5 л на 269 л.с. Так как кроссовер имеет полноразмерное запасное колесо на дверях, место внутри используется максимально эффективно.

Максимальная вместительность

Hyundai Tucson (2022 до теперь) получил багажник объемом 1096 л. В случае складывания заднего ряда грузовая вместимость достигает 2090 л. Гибридная версия выдает 226 л.с. и потребляет около 6,5 л/100 км в смешанном цикле. Дизайн кузова футуристический, поэтому модель до сих пор выглядит современно на дорогах.

Mitsubishi Outlander (2007-2013) имеет грузовой отсек объемом 1113 л при поднятых креслах. Особенностью модели является откидной задний борт, который значительно облегчает загрузку длинных или тяжелых предметов. Двигатель V6 объемом 3 л развивает мощность 220 л.с.

Универсальные варианты

Subaru Outback (2020-2025) способна вместить 920 л груза при поднятых креслах и 2143 л после их складывания. Каждая комплектация стандартно оснащается полным приводом и имеет дорожный клиренс 22,1 см. Порог багажника низкий, поэтому загрузка тяжелых вещей становится проще.

Nissan Rogue (2014-2020) предлагает багажник вместимостью 1113 л. При сложенном заднем ряде показатель составляет 1982 л. Модель оснащалась 2,5 л двигателем мощностью 170 л.с. Так как система съемных полок позволяет менять конфигурацию, перевозка мелких вещей становится более удобной.

Семейные гиганты

Honda Passport (2019-2025) имеет один из самых больших багажников в классе: 1167 л за задним сиденьем. Если сложить второй ряд, объем возрастает до 2206 л. Модель комплектуется 3,5 л двигателем V6 мощностью 280 л.с. Также авто обеспечивает высокий уровень комфорта для пяти взрослых.

Ford Flex (2009-2019) предлагает три ряда сидений, за которыми остается 566 л для багажа. Если сложить оба ряда, машина превращается в фургон вместимостью 2356 л. Самая мощная версия оснащена двигателем на 365 л.с. Так как кресла складываются в идеально ровный пол, перевозка габаритных грузов не вызывает трудностей.

Ранее Новини.LIVE представляли пять семейных минивэнов с самым большим грузовым пространством. Каждый из представленных автомобилей имеет уникальные системы трансформации салона для перевозки крупногабаритных вещей.

Также читайте о лучших кроссоверах для города в 2026 году. Особое внимание уделяется гибридным установкам, которые существенно экономят бюджет во время частых остановок в плотном трафике.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
