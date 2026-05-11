Лучшие компактные кроссоверы для города в 2026 году

Рынок городских кроссоверов в 2026 году предлагает широкий выбор моделей, которые сочетают компактность, высокую посадку и современные технологии. Эксперты британского What Car? выделили лучшие варианты для мегаполисов, обращая внимание на маневренность, объем багажника и экономичность двигателей. В рейтинг попали как проверенные временем бензиновые версии с гибридной поддержкой, так и инновационные электрокары.

Универсальный лидер

Volkswagen T-Roc остается фаворитом сегмента благодаря сбалансированному сочетанию комфортного хода и энергичных двигателей. Бензиновая версия мощностью 148 л.с. с мягкой гибридной поддержкой обеспечивает уверенную динамику при умеренных эксплуатационных расходах. Модель прекрасно справляется с неровностями городских дорог.

Внутреннее пространство позволяет комфортно разместиться четырем взрослым пассажирам, а багажник вмещает внушительное количество чемоданов. Несмотря на сдержанный дизайн, салон выглядит премиальным благодаря качественным материалам отделки передней панели. Наличие специального люка для длинных предметов добавляет практичности.

Электрическая тяга

Kia EV3 признана лучшим выбором среди малых электрических кроссоверов для городской жизни. Модель предлагает достаточное пространство для пассажиров заднего ряда и багажник, объем которого почти не уступает старшим моделям бренда. Силовой агрегат на 201 л.с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 сек, что удобно для маневрирования в потоке.

Стандартная версия имеет запас хода около 434 км, чего вполне достаточно для повседневных нужд большинства горожан. Под капотом предусмотрено дополнительное место для хранения зарядных кабелей, что освобождает основной отсек для багажа.

Премиальный комфорт

Lexus LBX отличается среди конкурентов изысканным интерьером и высококачественными материалами отделки. Гибридная установка позволяет двигаться на низких скоростях исключительно на электрической тяге, что существенно экономит ресурсы. В реальных условиях расход топлива составляет менее 5,6 л/100 км.

Маневренность и компактные размеры делают парковку на тесных улицах максимально простой задачей. Хотя пространство на заднем сиденье несколько ограничено, качество сборки и надежность бренда компенсируют этот нюанс. Модель Premium Plus предлагает кожаную отделку.

Практичная вместительность

Skoda Karoq и Kamiq предлагают максимальную функциональность за рациональные средства. Модель Karoq с двигателем мощностью 148 л.с. считается оптимальной из-за хорошей тяги и комфортной подвески. Трансформация салона с помощью кресел Varioflex позволяет регулировать или полностью снимать задние сиденья для перевозки габаритных грузов.

Компактная Skoda Kamiq привлекает внимание низкой посадкой и легким рулем, что облегчает вождение в пробках. Багажник модели является одним из самых больших в классе, превосходя многих более дорогих конкурентов. Так как автомобиль имеет большое пространство для ног сзади, он подходит для перевозки пассажиров на значительные расстояния.

Экологические новинки

Nissan Leaf превратился в современный электрический кроссовер с запасом хода до 621 км в топовой версии. Аккумулятор емкостью 75 кВт-ч обеспечивает уверенную динамику и разгон до 100 км/ч за 7,2 сек. Функция e-pedal позволяет управлять скоростью и торможением с помощью только одной педали, что чрезвычайно удобно в городе.

Renault 4 возвращается на рынок как стильный электромобиль с коротким радиусом разворота для тесных кварталов. Аккумулятор на 52 кВт-ч обеспечивает около 394 км автономного пробега, что идеально подходит для городских маршрутов. Кроссовер предлагает практичный багажник и узнаваемый дизайн, сочетая традиции с современными технологиями.

Бюджетная эффективность

Dacia Duster остается одним из самых дешевых кроссоверов, предлагая при этом высокую посадку и вместительный багажник. Мягкая гибридная версия разгоняется до 100 км/ч за 9,4 сек, демонстрируя хорошую динамику для своего сегмента. Модель уже в базовой комплектации имеет кондиционер и 17-дюймовые диски, что делает ее выгодной покупкой.

Ford Puma сохраняет позиции благодаря драйверскому характеру и инновационным решениям в багажнике. Специальное отделение под полом позволяет перевозить грязные вещи, ведь его можно мыть из шланга через сливное отверстие. Экономный двигатель объемом 1 л с гибридной технологией потребляет около 6,3 л/100 км.

