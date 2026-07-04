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Главная Авто Пять более доступных альтернатив Mazda CX-5

Пять более доступных альтернатив Mazda CX-5

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 15:45
Пять доступных альтернатив популярному кроссоверу Mazda CX-5
Mazda CX-5 2026 года. Фото: netcarshow.com

Японский кроссовер Mazda CX-5 по-прежнему остается популярным выбором в компактном сегменте благодаря хорошей базовой комплектации. Автомобиль предлагает покупателям современную мультимедийную систему с большим экраном, стандартный полный привод и бензиновый двигатель мощностью 187 к.с. Однако обновленная линейка этой модели не имеет гибридных модификаций, а ее стоимость заставляет многих водителей искать более выгодные предложения. На рынке существует немало интересных альтернатив от корейских, американских и японских брендов. Некоторые из этих автомобилей позволяют не только сэкономить при покупке, но и существенно сократить расходы на заправках.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Корейские и американские конкуренты

Кроссовер Kia Sportage отличается превосходной функциональностью и пользуется большой популярностью среди водителей. Авто демонстрирует средний расход топлива на уровне 8,4 л/100 км, тогда как полноприводная модификация расходует около 9 л/100 км. Настоящей находкой является гибридный Sportage Hybrid с показателем 5,6 л/100 км.

Американский Chevrolet Equinox в базовой комплектации оснащен передним приводом. Эта версия потребляет около 9 л/100 км. Производитель не предлагает для этой модели гибридных технологий, однако выпускает специальную версию Activ для любителей загородных поездок. Эта модификация имеет защитный пластиковый обвес кузова и массивные шины для грунтовых дорог, хотя такой тюнинг несколько повышает расход бензина и делает машину значительно дороже.

Японские конкуренты

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross считается самым доступным автомобилем в этом списке и уже в базовой комплектации предлагает фирменный полный привод. Средний расход топлива составляет 9 л/100 км для начальной версии и 9,4 л/100 км для более дорогих комплектаций. Модель отличается оригинальным спортивным дизайном, но ее 1,5-литровый двигатель мощностью 152 к.с. делает автомобиль одним из самых медленных в своем классе.

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Модель Nissan Rogue в переднеприводном исполнении расходует 7,3 л/100 км, а с полным приводом этот показатель возрастает до 7,6 л/100 км. Для любителей активного отдыха бренд создал версию Rock Creek, расход которой составляет 8,1 л/100 км, со стандартным полным приводом, внедорожной резиной, рейлингами на крыше и практичным салоном из экокожи.

Интересную альтернативу предлагает и сама компания Mazda в виде модели CX-50. Этот автомобиль ориентирован на бездорожье, имеет увеличенный клиренс, защитный пластик и доступен с мощным турбомотором на 256 к.с. Кроме того, покупателям предлагается версия CX-50 Hybrid, которая позволяет существенно снизить ежегодные расходы на топливо.

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать. Бренд в целом надежный, но не каждый модельный год оправдывает свою репутацию.

Также читайте, какие компактные кроссоверы рекомендуют покупать даже с большим пробегом. Эксперты выделяют несколько японских, американских и корейских вариантов с безупречной репутацией.

авто Mitsubishi автомобиль гибрид Nissan кроссовер Mazda Chevrolet Kia
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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