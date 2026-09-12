Кто выпускает самые безопасные автомобили в 2026 году

Mazda CX-5 2026 года. Фото: netcarshow.com

Безопасность современного транспортного средства зависит не только от прочности кузова при столкновении. Специалисты оценивают эффективность электронных систем, предсказуемость торможения и удобство органов управления в салоне. Ежегодные независимые рейтинги безопасности помогают покупателям определить самые надежные модели на рынке. По результатам испытаний 2026 года первое место в списке самых безопасных брендов заняла Mazda.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Лидеры испытаний

Высокий результат Mazda обеспечило наличие наград Top Safety Pick+ от института IIHS практически у всего модельного ряда. Подавляющее большинство автомобилей бренда предлагает простое физическое управление основными функциями, что не отвлекает водителя от дороги. В первую пятерку самых безопасных марок также вошли Genesis, Acura, Lincoln и Hyundai. Далее в рейтинге расположились Honda, Nissan, Audi, Subaru и Kia.

Американский бренд Lincoln стал приятным исключением среди производителей крупных внедорожников. Более 50% моделей этой марки получили наивысшую оценку за удобство интерьера и эффективность средств защиты. Также в середине списка оказались Cadillac, Chevrolet, Ford и GMC. Стабильное торможение и понятная управляемость в экстренных ситуациях позволили этой линейке обойти многих конкурентов.

Причины падения

Известный своей безопасностью бренд Volvo в этом году не попал в первую десятку по версии Consumer Reports. Главной причиной стал массовый переход с физических кнопок на сенсорные экраны. Эксперты отмечают, что сложное меню заставляет водителя постоянно отвлекаться от наблюдения за дорожной обстановкой.

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На последних позициях оказались Land Rover, Tesla, Rivian, Jeep и Mitsubishi. Сложное экранное меню Tesla Model 3 и Model Y опустило бренд на четвертое место с конца. Массивные внедорожники требуют более длинного тормозного пути, а отсутствие официальных краш-тестов для отдельных новых моделей автоматически снижает итоговый балл.

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