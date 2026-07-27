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Головна Авто Названо найнадійнішу Mazda за останні 25 років

Названо найнадійнішу Mazda за останні 25 років

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 07:35
Навіть краща за Toyota: найвитриваліша Mazda за останні 25 років
Mazda MX-5 Miata 2023 року. Фото: gearjunkie.com

Японський бренд Mazda відомий яскравими автомобілями, проте роторні моделі RX-7 та RX-8 свого часу зіпсували репутацію компанії через примхливість моторів. Натомість родстер Mazda MX-5 Miata, який дебютував у 1989 році, став справжнім символом витривалості. Машина повертає задоволення від класичного керування відкритим авто та показує високу надійність протягом 25 років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Проста конструкція  

Секрет довговічності моделі полягає у простоті та продуманості ключових вузлів. Друге покоління з індексом NB оснащувалося 1,8-літровим 4-циліндровим мотором серії BP з чавунним блоком. Простий атмосферний агрегат у поєднанні з надійними 5- та 6-ступеневими механічними коробками передач дозволяє автомобілю ходити роками без капітального ремонту. Власники оцінюють надійність версії 2005 року на 5 з 5 на Cars.com та 4,9 з 5 на Kelley Blue Book.

Третя генерація NC отримала міцніший кузов та покращений захист від корозії. Хоча перші версії мали дрібні проблеми з датчиками детонації мотора MZR, загальна якість фарбування та металу суттєво зросла. Цей родстер краще чинить опір іржі та легко витримує активні поїздки. Оцінка надійності моделі 2014 року становить 4,9 з 5 на Cars.com та 4,1 з 5 на Kelley Blue Book.

Сучасний ресурс  

Актуальне четверте покоління ND оснащується 2-літровим мотором сімейства SkyActiv. Інженери заклали у цей силовий агрегат величезний запас міцності. Двигун видає трохи менш як 200 к.с. і працює без надмірних навантажень, що гарантує тривалий термін служби всіх деталей. Надійність моделі 2023 року користувачі Cars.com оцінюють у 5 з 5, а на Kelley Blue Book вона отримує 4,8 з 5.

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Жорсткий кузов з використанням високоміцної сталі й алюмінію відмінно справляється з активним маневруванням. Дрібні збої в електроніці іноді трапляються, але загалом машина вимагає мінімальних витрат на сервіс і залишається найвитривалішим спорткаром бренду.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати вживану Mazda 3. Під час купівлі машини з пробігом понад 150 000 км слід враховувати певні технічні нюанси: важливо знати особливості моторів Skyactiv та реальний стан кузова.

Також читайте про пʼять дешевших альтернатив Mazda CX-5. На ринку існує чимало цікавих моделей від корейських, американських та японських брендів.

рейтинг авто автомобіль спорткар Mazda
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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