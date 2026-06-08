Toyota чи Mazda: які автомобілі знецінюються швидше

Mazda CX-5 проти Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Протистояння Toyota та Mazda на автомобільному ринку є одним з найцікавіших прикладів конкуренції японських гігантів. Попри тісну корпоративну співпрацю та спільні заводи, бренди пропонують абсолютно різний підхід до створення машин. Toyota традиційно вважається еталоном збереження вартості, проте сучасні моделі Mazda все частіше демонструють не гірші результати. Аналіз знецінення популярних моделей дозволяє зрозуміти, куди вигідніше інвестувати кошти при купівлі нового авто.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Кросовери та седани

У сегменті компактних кросоверів Toyota RAV4 впевнено перемагає Mazda CX-5 за показниками перепродажу. Через п'ять років експлуатації RAV4 втрачає лише 28% від початкової ціни, тоді як CX-5 знецінюється на 39%. Така різниця зумовлена наявністю у Toyota потужних та економних гібридних силових агрегатів. Mazda тривалий час робила ставку на класичні бензинові двигуни, що дещо знизило її привабливість на вторинному ринку в умовах високих цін на пальне.

Серед компактних легковиків розрив між конкурентами значно менший. Популярна Toyota Corolla за п'ять років втрачає близько 33% вартості, залишаючись максимально раціональним вибором. Mazda3 відстає лише на кілька пунктів з показником знецінення 38%. Поки Corolla підкорює покупців своєю утилітарністю та наявністю гібрида, Mazda3 виграє завдяки преміальному інтер’єру та драйверському характеру.

Великі позашляховики

Справжній розрив у цифрах спостерігається в сегменті великих трирядних кросоверів. Флагманський Toyota Grand Highlander демонструє стійкість до знецінення, втрачаючи лише 30% вартості за п'ятирічний цикл. Натомість преміальний Mazda CX-90, попри розкішне оснащення та динаміку, дешевшає на суттєві 43–53%. Це свідчить про те, що покупці вживаних великих авто все ще більше довіряють перевіреній репутації та консервативному підходу Toyota.

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Схожа ситуація і в класі субкомпактних кросоверів. Модель Toyota Corolla Cross втрачає приблизно 26–30% ціни, тоді як Mazda CX-30 знецінюється на 36%. Toyota знову виграє через паливну ефективність гібридних версій. Mazda ж пропонує клієнтам турбовані двигуни та спортивну керованість, проте для більшості покупців вживаних машин економія пального виявляється важливішим фактором, ніж швидкість розгону.

Спортивні емоції

Єдиний сегмент, де обидва бренди йдуть нога в ногу, — це легкі спортивні автомобілі. Легендарний родстер Mazda MX-5 Miata втрачає за п'ять років лише 20,7% вартості, що є одним із найкращих показників в індустрії. Його прямий конкурент Toyota GR86 відстає зовсім трохи з показником знецінення 23%. Високий попит на ці нішеві моделі серед ентузіастів дозволяє їм зберігати ціну значно краще.

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