Toyota или Mazda: какие автомобили обесцениваются быстрее

Mazda CX-5 против Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Противостояние Toyota и Mazda на автомобильном рынке является одним из самых интересных примеров конкуренции японских гигантов. Несмотря на тесное корпоративное сотрудничество и совместные заводы, бренды предлагают совершенно разный подход к созданию машин. Toyota традиционно считается эталоном сохранения стоимости, однако современные модели Mazda все чаще демонстрируют не худшие результаты. Анализ обесценивания популярных моделей позволяет понять, куда выгоднее инвестировать средства при покупке нового авто.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Кроссоверы и седаны

В сегменте компактных кроссоверов Toyota RAV4 уверенно побеждает Mazda CX-5 по показателям перепродажи. Через пять лет эксплуатации RAV4 теряет лишь 28% от первоначальной цены, тогда как CX-5 обесценивается на 39%. Такая разница обусловлена наличием у Toyota мощных и экономных гибридных силовых агрегатов. Mazda долгое время делала ставку на классические бензиновые двигатели, что несколько снизило ее привлекательность на вторичном рынке в условиях высоких цен на топливо.

Среди компактных легковушек разрыв между конкурентами значительно меньше. Популярная Toyota Corolla за пять лет теряет около 33% стоимости, оставаясь максимально рациональным выбором. Mazda3 отстает всего на несколько пунктов с показателем обесценивания 38%. Пока Corolla покоряет покупателей своей утилитарностью и наличием гибрида, Mazda3 выигрывает благодаря премиальному интерьеру и драйверскому характеру.

Большие внедорожники

Настоящий разрыв в цифрах наблюдается в сегменте больших трехрядных кроссоверов. Флагманский Toyota Grand Highlander демонстрирует устойчивость к обесцениванию, теряя лишь 30% стоимости за пятилетний цикл. Зато премиальный Mazda CX-90, несмотря на роскошное оснащение и динамику, дешевеет на существенные 43-53%. Это свидетельствует, что покупатели подержанных больших авто все еще больше доверяют проверенной репутации и консервативному подходу Toyota.

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Похожая ситуация и в классе субкомпактных кроссоверов. Модель Toyota Corolla Cross теряет примерно 26-30% цены, тогда как Mazda CX-30 обесценивается на 36%. Toyota снова выигрывает из-за топливной эффективности гибридных версий. Mazda предлагает клиентам турбированные двигатели и спортивную управляемость, однако для большинства покупателей подержанных машин экономия топлива оказывается более важным фактором, чем скорость разгона.

Спортивные эмоции

Единственный сегмент, где оба бренда идут нога в ногу, - это легкие спортивные автомобили. Легендарный родстер Mazda MX-5 Miata теряет за пять лет всего 20,7% стоимости, что является одним из лучших показателей в индустрии. Его прямой конкурент Toyota GR86 отстает совсем немного с показателем обесценивания 23%. Высокий спрос на эти нишевые модели среди энтузиастов позволяет им сохранять цену значительно лучше.

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