Беспроблемные ли двигатели Mazda 2.0 и 2.5 Skyactiv: вердикт механика

Двигатель 2.5 Skyactiv.

Mazda уже более десяти лет пользуется уникальной философией создания бензиновых двигателей. Пока мировые бренды массово переходили на турбонаддув и уменьшение объема рабочих цилиндров, инженеры из Хиросимы сделали ставку на классические атмосферные моторы. Самыми популярными среди них стали агрегаты 2.0 Skyactiv-G и 2.5 Skyactiv-G. Они превратились в основу модельного ряда компании и завоевали расположение водителей благодаря своей простоте и долговечности.

Младший агрегат

Двухлитровый двигатель выпускается с 2011 года и имеет полностью алюминиевый блок и четыре цилиндра. Его мощность составляет 165 л.с. при оборотах 6000 об/мин, а крутящий момент достигает 208 Нм. Главной особенностью этой техники стала невероятно высокая степень сжатия, которая в некоторых версиях доходит до уровня 14:1.

Средний расход топлива составляет 6 л/100 км в смешанном цикле движения. Если водитель предпочитает спокойное передвижение, эти цифры остаются вполне стабильными.

Старшая версия

Более объемный двигатель 2.5 Skyactiv-G конструктивно повторяет младшего брата, но имеет увеличенный ход поршня. Мощность этого мотора составляет 192 л.с., а крутящий момент достигает солидных 256 Нм. Такой прирост тяги позволяет агрегату гораздо легче справляться с тяжелыми полноприводными автомобилями, хотя средний расход топлива при этом возрастает примерно на пол-литра на каждые 100 км пробега.

Этот силовой агрегат можно встретить под капотом многих популярных японских автомобилей: Mazda 3 и Mazda 6, Mazda CX-30 и Mazda CX-5, Mazda CX-50, CX-60 и CX-8.

Советы механика

Оба двигателя оснащены прямым впрыском топлива, гидрокомпенсаторами и системой изменения фаз газораспределения. Владельцы крайне редко жалуются на серьезные поломки, поэтому агрегаты имеют репутацию действительно надежных конструкций. Из мелких недостатков отмечают лишь повышенный шум и вибрации сразу после холодного запуска зимой, которые быстро исчезают после прогрева до рабочей температуры.

Для качественного обслуживания рекомендуют использовать масло типа 0W-20 или 5W-30. Менять масло нужно каждые 15 000 км, но при условии тяжелой эксплуатации в городе этот интервал стоит сократить до 7500 км. 2-литровый мотор подойдет для компактных моделей, где он обеспечивает отличный баланс динамики и экономичности. Зато для больших кроссоверов лучше выбирать версию 2,5 литра, поскольку двухлитровый вариант будет слишком слабым при езде с пассажирами или включенным кондиционером.

