Чи безпроблемні двигуни Mazda 2.0 та 2.5 Skyactiv: вердикт механіка

Двигун 2.5 Skyactiv. Фото: actualidadmotor.com

Mazda вже понад десять років користується унікальною філософією створення бензинових двигунів. Поки світові бренди масово переходили на турбонаддув та зменшення об'єму робочих циліндрів, інженери з Хіросіми зробили ставку на класичні атмосферні мотори. Найпопулярнішими серед них стали агрегати 2.0 Skyactiv-G та 2.5 Skyactiv-G. Вони перетворилися на основу модельного ряду компанії та завоювали прихильність водіїв завдяки своїй простоті та довговічності.

Молодший агрегат

Дволітровий двигун випускається з 2011 року і має повністю алюмінієвий блок та чотири циліндри. Його потужність становить 165 к.с. при обертах 6000 об/хв, а крутний момент досягає 208 Нм. Головною особливістю цієї техніки став неймовірно високий ступінь стиснення, який у деяких версіях доходить до рівня 14:1.

Середня витрата пального становить 6 л/100 км у змішаному циклі руху. Якщо водій віддає перевагу спокійному пересуванню, ці цифри залишаються цілком стабільними.

Старша версія

Більший за об'ємом двигун 2.5 Skyactiv-G конструктивно повторює молодшого брата, але має збільшений хід поршня. Потужність цього мотора складає 192 к.с., а крутний момент досягає солідних 256 Нм. Такий приріст тяги дозволяє агрегату набагато легше справлятися з важкими повнопривідними автомобілями, хоча середня витрата пального при цьому зростає приблизно на пів літра на кожні 100 км пробігу.

Цей силовий агрегат можна зустріти під капотом багатьох популярних японських автомобілів: Mazda 3 та Mazda 6, Mazda CX-30 та Mazda CX-5, Mazda CX-50, CX-60 та CX-8.

Поради механіка

Обидва двигуни оснащені прямим впорскуванням палива, гідрокомпенсаторами та системою зміни фаз розрідження. Власники вкрай рідко скаржаться на серйозні поломки, тому агрегати мають репутацію дійсно надійних конструкцій. З дрібних недоліків відзначають лише підвищений шум та вібрації відразу після холодного запуску взимку, які швидко зникають після прогріву до робочої температури.

Для якісного обслуговування рекомендують використовувати оливу типу 0W-20 або 5W-30. Міняти мастило потрібно кожні 15 000 км, але за умови важкої експлуатації в місті цей інтервал варто скоротити до 7500 км. 2-літровий мотор підійде для компактних моделей, де він забезпечує чудовий баланс динаміки та економічності. Натомість для великих кросоверів краще обирати версію 2,5 літра, позаяк дволітровий варіант буде занадто слабким під час їзди з пасажирами чи ввімкненим кондиціонером.

