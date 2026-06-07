Почему Lexus GX лучшая покупка, чем Toyota Land Cruiser

Lexus GX 2026 года. Фото: caranddriver.com

Lexus GX и Toyota Land Cruiser являются двумя мощными игроками на рынке внедорожников, построенными на общих инженерных решениях. Несмотря на родственные связи, эти модели ориентированы на разные запросы, где Lexus выступает как более совершенный и функциональный выбор. Хотя Land Cruiser предлагает более привлекательную начальную стоимость, GX превосходит родственника по техническим параметрам, эргономике и возможностям трансформации салона.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Мощность двигателей

Lexus GX оснащается 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, выдающим 349 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В то же время Toyota Land Cruiser использует гибридную установку на основе 2,4-литрового 4-цилиндрового турбодвигателя с двумя электромоторами, генерирующего 326 л.с. и 630 Нм крутящего момента.

Хотя оба внедорожника демонстрируют отличную динамику при разгоне, Lexus имеет заметное преимущество в мощности. Это также положительно влияет на возможности буксировки: GX способен тянуть прицеп массой до 4125 кг, тогда как для Land Cruiser этот показатель ограничен на уровне 2720 кг.

Комфорт салона

Интерьер Lexus GX выглядит значительно изысканнее благодаря использованию премиальных материалов, таких как кожа Nappa и натуральное дерево. Зато Land Cruiser предлагает более утилитарное оформление. Владельцы Lexus могут рассчитывать на широкий перечень опций, включая массажные кресла и большой 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, тогда как базовая версия Toyota получает только 8-дюймовый дисплей.

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Исключительным преимуществом GX является гибкость конфигурации салона. Это единственный автомобиль в паре, предлагающий версию с тремя рядами сидений, которые позволяют разместить до семи человек. Land Cruiser остается сугубо 5-местным авто, что существенно ограничивает возможности для больших семей. В 5-местной конфигурации GX также предлагает больше полезного пространства в багажном отделении: до 2562 л по сравнению с 2327 л у Land Cruiser.

Проходимость авто

Toyota Land Cruiser 2026 года. Фото: Toyota

Для любителей бездорожья Lexus GX предлагает специальную комплектацию Overtrail, которая обеспечивает лучшую проходимость. Клиренс этой версии достигает 25 см, что существенно превышает показатель 22 см у Land Cruiser. Это делает Lexus лучшим выбором для путешествий по труднодоступным местам.

Кроме того, Lexus GX демонстрирует лучшую остаточную стоимость. Согласно прогнозам, через пять лет эксплуатации GX теряет около 33% от первоначальной цены, тогда как потери Land Cruiser составляют около 35%. Такой инвестиционный показатель вместе с более высоким уровнем комфорта делает Lexus более выгодной долгосрочной покупкой.

Но есть один существенный нюанс: Lexus дороже Toyota более чем на 10 000 долларов (67 735 долларов против 57 600 долларов).

Ранее Новини.LIVE писали, как на самом деле долго служат автомобили Lexus. Благодаря высокому качеству производства, технологическим инновациям и тщательному контролю на всех этапах, они ломаются не так часто и не так быстро, как авто конкурентов.

Также читайте, как Toyota сэкономила миллиарды, остановив производство электрокаров. Сегодня рынок демонстрирует, что покупатели предпочитают проверенные решения вместо рискованных инвестиций в сегмент с неразвитой инфраструктурой.