Чому Lexus GX краща покупка, ніж Toyota Land Cruiser

Lexus GX 2026 року. Фото: caranddriver.com

Lexus GX та Toyota Land Cruiser є двома потужними гравцями на ринку позашляховиків, побудованими на спільних інженерних рішеннях. Попри родинні зв'язки, ці моделі орієнтовані на різні запити, де Lexus виступає як більш досконалий та функціональний вибір. Хоча Land Cruiser пропонує привабливішу початкову вартість, GX перевершує родича за технічними параметрами, ергономікою та можливостями трансформації салону.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Потужність двигунів

Lexus GX оснащується 3,4-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, що видає 349 к.с. та 650 Нм крутного моменту. Водночас Toyota Land Cruiser використовує гібридну установку на основі 2,4-літрового 4-циліндрового турбодвигуна з двома електромоторами, що генерує 326 к.с. та 630 Нм крутного моменту.

Хоча обидва позашляховики демонструють чудову динаміку при розгоні, Lexus має помітну перевагу в потужності. Це також позитивно впливає на можливості буксирування: GX здатний тягнути причіп масою до 4125 кг, тоді як для Land Cruiser цей показник обмежений на рівні 2720 кг.

Комфорт салону

Інтер'єр Lexus GX виглядає значно вишуканіше завдяки використанню преміальних матеріалів, таких як шкіра Nappa та натуральне дерево. Натомість Land Cruiser пропонує більш утилітарне оформлення. Власники Lexus можуть розраховувати на ширший перелік опцій, включаючи масажні крісла та великий 14-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, тоді як базова версія Toyota отримує лише 8-дюймовий дисплей.

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Винятковою перевагою GX є гнучкість конфігурації салону. Це єдиний автомобіль у парі, що пропонує версію з трьома рядами сидінь, які дозволяють розмістити до семи осіб. Land Cruiser залишається суто 5-місним авто, що суттєво обмежує можливості для великих сімей. У 5-місній конфігурації GX також пропонує більше корисного простору в багажному відділенні: до 2562 л порівняно з 2327 л у Land Cruiser.

Прохідність авто

Toyota Land Cruiser 2026 року. Фото: Toyota

Для прихильників бездоріжжя Lexus GX пропонує спеціальну комплектацію Overtrail, яка забезпечує найкращу прохідність. Кліренс цієї версії досягає 25 см, що суттєво перевищує показник 22 см у Land Cruiser. Це робить Lexus кращим вибором для подорожей важкодоступними місцями.

Крім того, Lexus GX демонструє кращу залишкову вартість. Згідно з прогнозами, через п'ять років експлуатації GX втрачає близько 33% від початкової ціни, тоді як втрати Land Cruiser становлять близько 35%. Такий інвестиційний показник разом із вищим рівнем комфорту робить Lexus вигіднішою довгостроковою покупкою.

Але є один суттєвий нюанс: Lexus дорожчий Toyota на понад 10 000 доларів (67 735 доларів проти 57 600 доларів).

Раніше Новини.LIVE писали, як насправді довго служать автомобілі Lexus. Завдяки високій якості виробництва, технологічним інноваціям та ретельному контролю на всіх етапах, вони ламаються не так часто й не так швидко, як авто конкурентів.

Також читайте, як Toyota заощадила мільярди, зупинивши виробництво електрокарів. Сьогодні ринок демонструє, що покупці віддають перевагу перевіреним рішенням замість ризикованих інвестицій у сегмент з нерозвиненою інфраструктурою.