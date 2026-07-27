Даже лучше, чем Toyota: самая выносливая Mazda за последние 25 лет

Mazda MX-5 Miata 2023 года. Фото: gearjunkie.com

Японский бренд Mazda известен яркими автомобилями, однако модели RX-7 и RX-8 с роторными двигателями в свое время испортили репутацию компании из-за капризности двигателей. Зато родстер Mazda MX-5 Miata, дебютировавший в 1989 году, стал настоящим символом выносливости. Машина возвращает удовольствие от классического вождения кабриолета и демонстрирует высокую надежность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Простая конструкция

Секрет долговечности модели заключается в простоте и продуманности ключевых узлов. Второе поколение с индексом NB оснащалось 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем серии BP с чугунным блоком. Простой атмосферный двигатель в сочетании с надежными 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач позволяет автомобилю эксплуатироваться годами без капитального ремонта. Владельцы оценивают надежность версии 2005 года на 5 из 5 на Cars.com и 4,9 из 5 на Kelley Blue Book.

Третье поколение NC получило более прочный кузов и улучшенную защиту от коррозии. Хотя у первых версий были мелкие проблемы с датчиками детонации двигателя MZR, общее качество окраски и металла существенно выросло. Этот родстер лучше противостоит ржавчине и легко выдерживает активную эксплуатацию. Оценка надежности модели 2014 года составляет 4,9 из 5 на Cars.com и 4,1 из 5 на Kelley Blue Book.

Современная версия

Актуальное четвертое поколение ND оснащается 2-литровым двигателем семейства SkyActiv. Инженеры заложили в этот силовой агрегат огромный запас прочности. Двигатель развивает чуть менее 200 л.с. и работает без чрезмерных нагрузок, что гарантирует длительный срок службы всех деталей. Надёжность модели 2023 года пользователи Cars.com оценивают в 5 из 5, а на Kelley Blue Book она получает 4,8 из 5.

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Жесткий кузов с использованием высокопрочной стали и алюминия отлично справляется с активным маневрированием. Мелкие сбои в электронике иногда случаются, но в целом машина требует минимальных затрат на обслуживание и остается самым выносливым спорткаром бренда.

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