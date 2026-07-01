Плюсы и минусы подержанной Mazda 3 с двигателями Skyactiv

Mazda 3 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японская Mazda 3 третьего поколения, выпускавшаяся с 2013 по 2019 годы, считается многими водителями одним из лучших представителей своего класса. Покупателей привлекают атмосферные двигатели, классическая автоматическая коробка передач, отличная управляемость и яркий эмоциональный дизайн, который до сих пор выглядит современно. Автомобиль отличается высокой надежностью и по многим критериям успешно конкурирует с европейскими аналогами. Однако при покупке машины с пробегом свыше 150 000 км следует учитывать определенные технические нюансы. Потенциальным владельцам важно знать особенности двигателей Skyactiv и реальное состояние кузова.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на "АвтоЦентр".

Стоимость модели

На вторичном рынке Украины цены на эту модель начинаются от 8500 долларов за первые экземпляры. Более ухоженные и свежие варианты обойдутся покупателям в 11 000–13 000 долларов. За обновленные версии последних лет выпуска с минимальным пробегом придется выложить до 17 000 долларов.

Автомобиль выпускался в кузовах седан и хэтчбек. Яркий дизайн кузова дополняется системой G-Vectoring Control: электроника умело управляет тягой двигателя, автоматически нагружая переднюю ось в поворотах для лучшего сцепления с дорогой.

Состояние кузова

Предыдущие поколения этой линейки имели серьезные проблемы с устойчивостью к появлению ржавчины. В третьем поколении производитель значительно улучшил лакокрасочное покрытие, хотя несколько уязвимых мест осталось. Особое внимание при осмотре стоит уделить кромке капота, крышке багажника седанов, нижней части дверей и задним аркам.

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Часто на рынке встречаются экземпляры, привезенные с автомобильных аукционов США. В таких случаях риск появления коррозии связан не с качеством заводского металла, а с некачественно выполненным кузовным ремонтом после аварии.

Салон способен долго сохранять свежий вид, а из характерных неисправностей отмечают лишь появление трещин на экране мультимедиа и отказ камеры заднего вида.

Выбор двигателя

Бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 120 л.с. очень экономичен и расходует всего 6–7 л/100 км в городе, но на трассе ему не хватает динамики. Золотой серединой считается 2-литровый вариант, который сочетает хорошую тягу с высоким ресурсом. Самый мощный двигатель объемом 2,5 л и мощностью 185 к.с. обеспечивает отличные скоростные показатели, но встречается преимущественно на автомобилях американского производства.

Бензиновые версии в целом беспроблемные, а все их возрастные нюансы сводятся к периодическому очищению впуска от нагара и контроля катушек зажигания.

Турбодизель объемом 2,2 л может стать причиной серьезных затрат из-за забивания маслоприемника сажей и риска масляного голодания. Этот двигатель требует частой замены масла и регулярных длительных поездок по трассе для очистки систем экологии.

6-ступенчатый автомат собственного производства Mazda чрезвычайно надежен и при условии замены масла каждые 60 000 км легко выдерживает более 300 000 км.

Ходовая часть

В сочетании с базовым 1,5-литровым двигателем сзади устанавливалась простая и надежная балка, которая без проблем служит до 200 000 км. Более мощные версии получили независимую многорычажную подвеску с ярко выраженными спортивными настройками.

Сайлентблоки и амортизаторы этой системы требуют вмешательства лишь на больших пробегах. Чаще всего водителям придется менять стойки стабилизатора каждые 80 000 км и втулки на отметке около 100 000 км.

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