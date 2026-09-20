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Главная Авто Самые быстрые автомобили Mazda всех времен

Самые быстрые автомобили Mazda всех времен

Ua ru
20 сентября 2026 15:45
ТОП самых быстрых автомобилей Mazda: от легендарной RX-7 до гибридов
Mazda CX-60 Hybrid 2025 года. Фото: netcarshow.com

Японский автопроизводитель на протяжении многих десятилетий создает автомобили, в которых воплощена особая философия удовольствия от вождения и азартного характера. Конструкторы марки всегда делали ставку на легкий кузов, сбалансированную подвеску и отличную управляемость в поворотах. Многие серийные автомобили компании Mazda демонстрируют высокие показатели разгона от старта до 100 км/ч. Среди самых быстрых представителей бренда есть как классические роторные спорткары и заряженные хэтчбеки, так и современные мощные гибридные кроссоверы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Легенды трека

Абсолютным лидером по динамике разгона остается культовое купе RX-7 поколения FD с 2-турбинным роторным двигателем 13B. Автомобиль преодолевает отметку 100 км/ч всего за 5 секунд.

Заряженный хэтчбек MazdaSpeed 3 второго поколения с 2,3-литровым турбомотором мощностью 263 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Современный лёгкий родстер MX-5 Miata поколения ND с двигателем мощностью 181 л.с. преодолевает отметку 100 км/ч за 5,6 секунды.

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Такой же результат демонстрируют полноприводный спортивный седан MazdaSpeed 6 с 274-сильным двигателем и современный полноприводный хэтчбек Mazda 3 Turbo с 2,5-литровым турбоагрегатом.

Замыкает группу трековых автомобилей последний роторный спорткар RX-8 с двигателем объемом 1,3 л и мощностью 230 л.с., который после пробега и обкатки разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Мощные кроссоверы

Современные электрифицированные кроссоверы марки не уступают по динамике спортивным седанам прошлых лет. Европейский кроссовер CX-60 Hybrid с плагин-гибридной установкой мощностью 327 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды и обеспечивает до 62 км пробега исключительно на электротяге.

Американские модели CX-70 Hybrid и большой трёхрядный семейный кроссовер CX-90 Hybrid с установками мощностью 323 л.с. разгоняются до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Компактный кроссовер CX-30 Turbo с 2,5-литровым турбомотором мощностью 250 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды благодаря меньшей массе кузова. Второе поколение кроссовера CX-5 Turbo с аналогичным силовым агрегатом разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Полноприводный кроссовер CX-50 Turbo для активного отдыха с низким силуэтом крыши разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды и сохраняет высокий уровень комфорта в дальних путешествиях.

Ранее Новини.LIVE писали о самой надежной Mazda за последние 25 лет. Родстер Mazda MX-5 Miata, дебютировавший в 1989 году, стал настоящим символом выносливости.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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