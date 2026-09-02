Какие компактные кроссоверы превосходят Mazda CX-30: 5 альтернатив

Mazda CX-30 2026 года. Фото: motortrend.com

Японский автопроизводитель создал стильный автомобиль с премиальным салоном и превосходной управляемостью. Однако компактный кроссовер Mazda CX-30 уступает многим конкурентам по практичности и внутреннему пространству. Объем багажника в 572 л и тесный задний ряд сидений часто заставляют водителей искать альтернативные варианты. Автомобильные эксперты выделяют пять моделей, которые предлагают больше удобств для повседневного использования.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Практичные корейцы

Кроссовер Hyundai Kona возглавляет рейтинги многих аналитических изданий. Имеет просторный салон с современными технологиями. Его багажник вмещает 722 л, что почти на 150 л превышает показатель конкурента. Сенсорный экран мультимедиа работает от прикосновений, в отличие от поворотного регулятора в японской модели.

Модель Kia Seltos предлагает прекрасный баланс между ценой, оснащением и пространством для взрослых пассажиров. Автомобиль предлагает полный привод в более дорогих комплектациях и эргономичный интерьер. Модель уступает конкуренту в динамике, но существенно выигрывает в практичности.

Американское пространство

Кроссовер Chevrolet Trax отличается большим багажным отсеком объемом 724 л. Автомобиль предлагает салон с высоким уровнем комфорта и современными мультимедийными системами.

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Главным недостатком американской модели является отсутствие системы полного привода. Однако по объему салона и экономичности автомобиль уверенно опережает своего японского конкурента.

Японские альтернативы

Кроссовер Toyota Corolla Cross вместе с гибридной версией демонстрирует высокий уровень надежности. Багажный отсек объемом 608 л превосходит показатели Mazda, хотя отделка салона выглядит несколько проще. Гибридная установка обеспечивает низкий расход топлива в городском цикле.

Модель Honda HR-V предлагает багажник объемом 691 л и один из самых удобных задних диванов в классе. Автомобиль уступает конкуренту по динамическим характеристикам, но выигрывает в удобстве загрузки и просторе для пассажиров.

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