Які компактні кросовери перевершують Mazda CX-30: 5 альтернатив

Названі компактні кросовери кращі за Mazda CX-30
Японський автовиробник створив стильний автомобіль з преміальним салоном та чудовою керованістю. Проте компактний кросовер Mazda CX-30 поступається багатьом конкурентам у практичності та внутрішньому просторі. Об'єм багажника у 572 л та затісний задній ряд сидінь часто змушують водіїв шукати альтернативні варіанти. Автомобільні експерти виділяють п'ять моделей, які пропонують більше зручностей для щоденного використання.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.
Практичні корейці
Кросовер Hyundai Kona очолює рейтинги багатьох аналітичних видань. Має просторий салон із сучасними технологіями. Його багажник вміщує 722 л, що майже на 150 л перевищує показник конкурента. Сенсорний екран мультимедіа працює від дотиків, на відміну від шайби керування у японській модельці.
Модель Kia Seltos пропонує чудовий баланс між ціною, оснащенням та вільним простором для дорослих пасажирів. Автомобіль пропонує повний привід у дорожчих комплектаціях та ергономічний інтер'єр. Модель поступається супернику в динаміці, але суттєво виграє у практичності.
Американський простір
Кросовер Chevrolet Trax вирізняється великим багажним відсіком об'ємом 724 л. Автомобіль пропонує салон з високим рівнем комфорту та сучасними мультимедійними системами.
Головним недоліком американської моделі виступає відсутність системи повного приводу. Проте за об'ємом салону та економічністю автомобіль впевнено випереджає свого японського візаві.
Японські альтернативи
Кросовер Toyota Corolla Cross разом з гібридною версією демонструє високий рівень надійності. Багажний відсік об'ємом 608 л випереджає показники Mazda, хоча оздоблення салону виглядає дещо простіше. Гібридна установка забезпечує низьку витрату пального у міському циклі.
Модель Honda HR-V пропонує багажник об'ємом 691 л та один з найзручніших задніх диванів у класі. Автомобіль поступається конкуренту за динамічними характеристиками, але виграє у зручності завантаження та простору для пасажирів.
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