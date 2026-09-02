Які компактні кросовери перевершують Mazda CX-30: 5 альтернатив

Mazda CX-30 2026 року. Фото: motortrend.com

Японський автовиробник створив стильний автомобіль з преміальним салоном та чудовою керованістю. Проте компактний кросовер Mazda CX-30 поступається багатьом конкурентам у практичності та внутрішньому просторі. Об'єм багажника у 572 л та затісний задній ряд сидінь часто змушують водіїв шукати альтернативні варіанти. Автомобільні експерти виділяють п'ять моделей, які пропонують більше зручностей для щоденного використання.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Практичні корейці

Кросовер Hyundai Kona очолює рейтинги багатьох аналітичних видань. Має просторий салон із сучасними технологіями. Його багажник вміщує 722 л, що майже на 150 л перевищує показник конкурента. Сенсорний екран мультимедіа працює від дотиків, на відміну від шайби керування у японській модельці.

Модель Kia Seltos пропонує чудовий баланс між ціною, оснащенням та вільним простором для дорослих пасажирів. Автомобіль пропонує повний привід у дорожчих комплектаціях та ергономічний інтер'єр. Модель поступається супернику в динаміці, але суттєво виграє у практичності.

Американський простір

Кросовер Chevrolet Trax вирізняється великим багажним відсіком об'ємом 724 л. Автомобіль пропонує салон з високим рівнем комфорту та сучасними мультимедійними системами.

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Головним недоліком американської моделі виступає відсутність системи повного приводу. Проте за об'ємом салону та економічністю автомобіль впевнено випереджає свого японського візаві.

Японські альтернативи

Кросовер Toyota Corolla Cross разом з гібридною версією демонструє високий рівень надійності. Багажний відсік об'ємом 608 л випереджає показники Mazda, хоча оздоблення салону виглядає дещо простіше. Гібридна установка забезпечує низьку витрату пального у міському циклі.

Модель Honda HR-V пропонує багажник об'ємом 691 л та один з найзручніших задніх диванів у класі. Автомобіль поступається конкуренту за динамічними характеристиками, але виграє у зручності завантаження та простору для пасажирів.

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