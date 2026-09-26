Технологія SkyActiv від Mazda: чому це досі кращі бензинові мотори

Кросовер Mazda CX-5. Фото: Mazda

Японський автовиробник тривалий час ігнорує загальні тренди швидкої електрифікації та продовжує вдосконалювати класичні ДВЗ. Інженери бренду розробили кращі двигуни Mazda у рамках концепції SkyActiv, яка кардинально змінила уявлення про ефективність бензинових агрегатів. Відмова від складних гібридних систем на користь механічної досконалості дозволила створити дуже надійні та економічні мотори. Понад 15 років поспіль ці атмосферні установки викликають повагу серед автомеханіків та фанатів марки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Інженерні рішення

Головною фішкою бензинових моторів сімейства став високий ступінь стиснення від 13:1 до 14:1, що раніше вважали можливим лише для дизельних агрегатів. Японські фахівці змінили форму поршнів, створивши особливе заглиблення по центру, та оптимізували фази впорскування пального. Спеціальний випускний колектор 4-2-1 дозволив ефективно відводити відпрацьовані гази з камери згоряння, усунув загрозу детонації та підняв крутний момент на середніх обертах. У моторах SkyActiv-X інженери впровадили технологію SPCCI, яка поєднує іскрове запалювання із займанням від стиснення для економії бензину.

Дизельний мотор SkyActiv-D об'ємом 2,2 л отримав зовсім інший підхід та здивував ринок нетипово низьким ступенем стиснення 14:1. Для порівняння, більшість тогочасних дизелів конкурентів, таких як Chevrolet Equinox з мотором 1,6 л, мали ступінь стиснення 16:1 та вище. Зниження цього показника суттєво зменшило утворення сажі та оксидів азоту, дозволивши відмовитися від важких систем очищення вихлопу. Конструктори застосували легкий алюмінієвий блок циліндрів, послідовний подвійний турбонаддув та підняли максимальні оберти дизельного мотора до 5500 об/хв.

Слабкі місця

Попри високу надійність та оригінальну конструкцію, ці мотори вимагають уважного та регулярного обслуговування. Бензинові атмосферні та турбовані версії об'ємом 2 л і 2,5 л схильні до поступового нагароутворення на впускних клапанах через пряме впорскування пального. Крім того, вони дуже чутливі до забруднення датчика масової витрати повітря, що відразу викликає збої в роботі та помилки на панелі приладів.

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