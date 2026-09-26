Технология SkyActiv от Mazda: почему это лучшие бензиновые двигатели

Кроссовер Mazda CX-5. Фото: Mazda

Японский автопроизводитель уже долгое время игнорирует общие тенденции стремительной электрификации и продолжает совершенствовать классические ДВС. Инженеры бренда разработали лучшие двигатели Mazda в рамках концепции SkyActiv, которая кардинально изменила представления об эффективности бензиновых агрегатов. Отказ от сложных гибридных систем в пользу механического совершенства позволил создать очень надежные и экономичные моторы. Более 15 лет подряд эти атмосферные двигатели вызывают уважение среди автомехаников и поклонников марки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Инженерные решения

Главной особенностью бензиновых двигателей этого семейства стала высокая степень сжатия от 13:1 до 14:1, которую раньше считали возможной только для дизельных агрегатов. Японские специалисты изменили форму поршней, создав особое углубление по центру, и оптимизировали фазы впрыска топлива. Специальный выпускной коллектор 4-2-1 позволил эффективно отводить отработавшие газы из камеры сгорания, устранил риск детонации и повысил крутящий момент на средних оборотах. В двигателях SkyActiv-X инженеры внедрили технологию SPCCI, которая сочетает искровое зажигание с самовоспламенением от сжатия для экономии бензина.

Дизельный двигатель SkyActiv-D объемом 2,2 л получил совершенно иной подход и удивил рынок нетипично низкой степенью сжатия 14:1. Для сравнения: большинство дизельных двигателей конкурентов того времени, таких как Chevrolet Equinox с двигателем объемом 1,6 л, имели степень сжатия 16:1 и выше. Снижение этого показателя существенно уменьшило образование сажи и оксидов азота, что позволило отказаться от сложных систем очистки выхлопных газов. Конструкторы применили легкий алюминиевый блок цилиндров, последовательное двойное турбонаддув и повысили максимальные обороты дизельного двигателя до 5500 об/мин.

Слабые места

Несмотря на высокую надежность и оригинальную конструкцию, эти двигатели требуют внимательного и регулярного обслуживания. Бензиновые атмосферные и турбированные версии объемом 2 л и 2,5 л подвержены постепенному образованию нагара на впускных клапанах из-за прямого впрыска топлива. Кроме того, они очень чувствительны к загрязнению датчика массового расхода воздуха, что сразу вызывает сбои в работе и ошибки на приборной панели.

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Некоторые турбодвигатели объемом 2,5 л первых лет выпуска имели дефект в виде микротрещин и риск утечки охлаждающей жидкости.

Для сохранения исходной мощности мастера советуют регулярно чистить впускной тракт и использовать только качественное топливо.

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