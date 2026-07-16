Кращі альтернативи компактному кросоверу Mazda CX-5

Mazda CX-5 2026 року. Фото: netcarshow.com

Японський кросовер Mazda CX-5 є беззаперечним лідером продажів свого бренду: світовий тираж цієї моделі вже досяг позначки у 5 000 000 одиниць. Проте сегмент компактних SUV залишається одним з найконкурентніших в автомобільній індустрії. Провідні світові виробники випустили сильних суперників, які в багатьох незалежних рейтингах та експертних оглядах перевищують японський бестселер за рівнем комфорту, технологій та практичності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Гібридні лідери

Популярний кросовер Toyota RAV4 помітно випереджає конкурента від Mazda в багатьох автомобільних рейтингах. Головною перевагою моделі є наявність ефективної гібридної силової установки вже в базовому виконанні, а також версії з можливістю підзарядки від мережі. Окрім цього, RAV4 пропонує набагато більше простору для багажу: об'єм вантажного відсіку за задніми сидіннями становить 1070 л проти 954 л у CX-5.

Корейський кросовер Kia Sportage також демонструє високі експертні оцінки, особливо у версії Hybrid. Цей автомобіль пропонує потужність у 232 к.с. та величезний багажник об'ємом до 2086 л при складених сидіннях, що перевищує показники багатьох однокласників. Високий рівень задоволеності водіїв та збалансована вартість дозволяють корейській моделі впевнено обходити конкурентів у боротьбі за покупця.

Технологічні альтернативи

Японський бестселер Honda CR-V упевнено утримує перші місця в багатьох рейтингах надійності та практичності. Експерти оцінюють цей автомобіль за максимально зручний та просторий салон, а також виважені ходові характеристики. Баланс комфорту, безпеки та збереження залишкової вартості робить цю модель одним з найкращих рішень для щоденного використання в родині.

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Німецький представник Volkswagen Tiguan намагається не поступатися японським конкурентам на світовому ринку. Кросовер пропонує водіям вишукані матеріали оздоблення салону, відмінну керованість та сучасні цифрові технології. Більшість європейських та американських журналістів ставлять Tiguan вище за CX-5 завдяки кращій ергономіці та продуманій організації простору для пасажирів.

Максимальна практичність

Кросовер Hyundai Tucson упевнено закриває список гідних суперників. Особливо високі оцінки отримує його гібридна модифікація, яка регулярно перемагає в порівняльних тестах автомобілів вартістю до 40 000 доларів. Модель пропонує покупцям сміливий футуристичний дизайн, чудову плавність ходу та довгий перелік систем допомоги водієві.

Різні автомобільні видання демонструють суперечливі оцінки під час порівняння Tucson та CX-5. З усім тим, завдяки балансу споживання пального, простору в салоні та сучасного мультимедійного комплексу корейський кросовер залишається раціональнішим варіантом для придбання.

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