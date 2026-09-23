Какие модели Mazda лучше покупать подержанными

Mazda CX-3 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японский автопроизводитель предлагает изысканный дизайн и отличные ходовые качества без переплаты за сегмент люкс. На вторичном рынке качественные подержанные автомобили Mazda пользуются высоким спросом благодаря прочной конструкции и проверенным двигателям. Многие снятые с производства машины сохраняют современный вид и имеют высокие рейтинги надежности от аналитических агентств. Обзор 12 популярных моделей поможет подобрать оптимальный вариант под любой бюджет.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Популярные кроссоверы

Компактный кроссовер Mazda CX-5 2022 года гарантирует уют в салоне и практичный багажник объемом 1680 л при сложенных сиденьях. Модель получила высокий рейтинг надежности 86 баллов из 100 от экспертов JD Power. Более доступная версия Mazda CX-5 2018 года оснащена надежным 187-сильным двигателем объемом 2,5 л и требует минимальных затрат на ремонт.

Большой семейный кроссовер Mazda CX-9 2022 года предлагает три ряда сидений и низкие затраты на обслуживание. Более старая версия Mazda CX-9 2011 года с мощным двигателем V3.7 на 273 л.с. имеет огромный багажник объемом 2851 л.

Компактный городской кроссовер Mazda CX-3 2019 года с двигателем объемом 2 л и мощностью 148 л.с. идеально подходит для ежедневных поездок по мегаполису. Его преемник Mazda CX-30 2021 года построен на новой платформе, имеет более просторный салон и предлагает выбор между двигателями мощностью 186 к.с. или турбоверсией мощностью 250 к.с.

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Седаны и спорткары

Культовый родстер Mazda MX-5 2019 года остается эталоном среди легких спортивных автомобилей. Автомобиль получил форсированный двигатель мощностью 181 л.с. вместо прежних 155 л.с. и демонстрирует высокие показатели долговечности.

Компактная Mazda3 2018 года в кузовах седан и хэтчбек оснащена двигателем мощностью 184 л.с. с высоким рейтингом надежности. Новое поколение Mazda3 2022 года отличается тихим салоном и предлагает на выбор двигатели объемом 2 л, 2,5 л или мощный турбированный агрегат мощностью 227 л.с.

Большой седан Mazda6 2017 года с двигателем объемом 2,5 л и мощностью 184 к.с. сочетает в себе комфортную езду и богатую комплектацию. Ранняя версия Mazda6 2010 года с двигателем V3.7 мощностью 272 л.с. требует очень небольших затрат на обслуживание.

Самым дешевым вариантом является компактный хэтчбек Mazda2 2014 года с двигателем объемом 1,5 л мощностью 100 л.с., который потребляет в среднем 7,6 л/100 км.

Ранее Новини.LIVE писали о самых быстрых автомобилях Mazda всех времен. Среди представителей бренда есть как классические роторные спорткары и заряженные хэтчбеки, так и современные мощные гибридные кроссоверы.

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