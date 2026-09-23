Які моделі Mazda краще купувати вживаними

Mazda CX-3 2019 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник пропонує вишуканий дизайн та відмінні ходові якості без переплати за люксовий сегмент. На вторинному ринку якісні вживані автомобілі Mazda мають високий попит завдяки міцній конструкції та перевіреним моторам. Багато виведених з виробництва машин зберігають сучасний вигляд та мають високі рейтинги надійності від аналітичних агенцій. Огляд 12 популярних моделей допоможе підібрати оптимальний варіант під будь-який бюджет.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Популярні кросовери

Компактний кросовер Mazda CX-5 2022 року гарантує затишок у салоні та практичний багажник об'ємом 1680 л при складених кріслах. Модель отримала високий рейтинг надійності 86 балів зі 100 від експертів JD Power. Доступніша версія Mazda CX-5 2018 року оснащена надійним 187-сильним мотором 2,5 л та вимагає мінімум коштів на ремонт.

Великий сімейний кросовер Mazda CX-9 2022 року пропонує три ряди сидінь та низькі витрати на обслуговування. Старіша версія Mazda CX-9 2011 року з потужним мотором V3.7 на 273 к.с. має величезний багажник об'ємом 2851 л.

Компактний міський кросовер Mazda CX-3 2019 року з мотором 2 л на 148 к.с. ідеально підходить для щоденних поїздок мегаполісом. Його наступник Mazda CX-30 2021 року побудований на новій платформі, має більший салон та пропонує вибір між моторами на 186 к.с. або турбоверсією на 250 к.с.

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Седани та спорткари

Культовий родстер Mazda MX-5 2019 року залишається еталоном серед легких спортивних машин. Автомобіль отримав форсований мотор на 181 к.с. замість колишніх 155 к.с. та показує високі оцінки довговічності.

Компактна Mazda3 2018 року у кузовах седан та хетчбек оснащена двигуном на 184 к.с. з високим рейтингом надійності. Новіше покоління Mazda3 2022 року має тихий салон та вибір між моторами 2 л, 2,5 л або потужним турбованим агрегатом на 227 к.с.

Великий седан Mazda6 2017 року з мотором 2,5 л на 184 к.с. поєднує комфортний хід та багате оснащення. Рання версія Mazda6 2010 року з мотором V3.7 на 272 к.с. вимагає дуже мало коштів на сервіс.

Найдешевшим варіантом виступає компактний хетчбек Mazda2 2014 року з мотором 1,5 л на 100 к.с., який споживає в середньому 7,6 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали, найшвидші автомобілі Mazda усіх часів. Серед представників бренду є як класичні роторні спорткари та заряджені хетчбеки, так і сучасні потужні гібридні кросовери.

Також читайте, який рік випуску Mazda CX-5 варто купити в Україні. На вторинному ринку ці компактні кросовери представлені у двох поколіннях, кожне з яких має свої особливості.