Бензин, дизель або ГБО: який вживаний Renault Duster кращий

Renault Duster 2010 року. Фото: infocar.ua

Французький кросовер має стабільний попит на українському вторинному ринку завдяки своїй надійності та доступності. Практичний Renault Duster першого покоління (2010–2017) та другої генерації (2017–2018) приваблюють покупців високим кліренсом, енергомісткою підвіскою та простою конструкцією. На ринку представлені бензинові атмосферні мотори, економний турбодизель, сучасний турбодвигун та модифікації із газобалонним обладнанням. Правильний вибір силового агрегату залежить від умов експлуатації та очікуваного річного пробігу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Міські варіанти

Базовий атмосферний бензиновий мотор 1.6 л пропонує максимально просту конструкцію та дешеві запчастини. Перше покоління кросовера Duster оснащувалося надійним мотором K4M, а моделі другої генерації Duster отримали оновлений агрегат 1.6 SCe. У змішаному циклі передньопривідні машини витрачають близько 7,5 л/100 км, хоча в міському режимі ця цифра помітно вища.

Головним мінусом двигуна 1,6 л є скромна динаміка при повному завантаженні салону. Для частіших поїздок за місто та впевненого руху з повним приводом на першому поколінні краще підійде 2-літровий мотор F4R. Він має значно більший запас тяги, але витрачає більше пального в міському циклі.

Дизельна економія

Перевірений турбодизель 1.5 dCi сімейства K9K встановлювався на обидва покоління моделі й вважається найекономічнішим варіантом. У змішаному циклі витрата пального становить лише 5,5 л/100 км, що робить його ідеальним для великих пробігів. Двигун видає чудову тягу на низьких обертах та чудово підходить для тривалих поїздок трасою.

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Перед купівлею вживаного дизеля слід провести діагностику паливної системи, турбіни та сажового фільтра. Форсунки чутливі до якості пального, а занедбане обслуговування може призвести до прокручування шатунних вкладишів. За умови належного догляду цей мотор демонструє великий ресурс та витривалість.

Газ та турбо

Атмосферні мотори 1,6 та 2 л першого й другого поколінь чудово підходять для встановлення ГБО, що дозволяє суттєво знизити витрати на пальне (у змішаному циклі 9-11,5 л/100 км газу.). Купуючи машину з газом, важливо перевірити наявність відповідних позначок у реєстраційних документах та роботу системи в усіх режимах. Неякісне або неправильно налаштоване газове обладнання може спровокувати проблеми з клапанами.

Сучасний турбомотор 1.3 TCe з'явився на кросоверах Duster другого покоління для поціновувачів активної їзди. Завдяки безпосередньому уприскуванню пального він демонструє помірний апетит при спокійній їзді: близько 6-6,8 л/100 км у змішаному циклі. Водночас цей агрегат вимагає якісної оливи, гарного пального та регулярного професійного обслуговування.

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