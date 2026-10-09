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Главная Авто Подержанный Renault Duster на бензине, дизеле или газе: какой лучше

Подержанный Renault Duster на бензине, дизеле или газе: какой лучше

Ua ru
9 октября 2026 08:30
Бензин, дизель или ГБО: какой подержанный Renault Duster лучше
Renault Duster 2010 года. Фото: infocar.ua

Французский кроссовер пользуется стабильным спросом на украинском вторичном рынке благодаря своей надежности и доступности. Практичный Renault Duster первого поколения (2010–2017) и второй генерации (2017–2018) привлекает покупателей высоким клиренсом, прочной подвеской и простой конструкцией. На рынке представлены бензиновые атмосферные двигатели, экономичный турбодизель, современный турбодвигатель и модификации с газобаллонным оборудованием. Правильный выбор силового агрегата зависит от условий эксплуатации и ожидаемого годового пробега.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Городские варианты

Базовый атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л отличается максимально простой конструкцией и дешевыми запчастями. Первое поколение кроссовера Duster оснащалось надежным двигателем K4M, а модели второго поколения Duster получили обновленный агрегат 1.6 SCe. В смешанном цикле переднеприводные машины расходуют около 7,5 л/100 км, хотя в городском режиме эта цифра заметно выше.

Главным минусом двигателя объемом 1,6 л является скромная динамика при полной загрузке салона. Для более частых поездок за город и уверенного движения с полным приводом на первом поколении лучше подойдет 2-литровый двигатель F4R. Он обладает значительно большим запасом тяги, но расходует больше топлива в городском цикле.

Экономия на дизеле

Проверенный турбодизель 1.5 dCi семейства K9K устанавливался на оба поколения модели и считается самым экономичным вариантом. В смешанном цикле расход топлива составляет всего 5,5 л/100 км, что делает его идеальным для больших пробегов. Двигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах и прекрасно подходит для длительных поездок по трассе.

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Перед покупкой подержанного дизеля следует провести диагностику топливной системы, турбины и сажевого фильтра. Форсунки чувствительны к качеству топлива, а запущенное техническое обслуживание может привести к износу шатунных вкладышей. При надлежащем уходе этот двигатель демонстрирует большой ресурс и выносливость.

Газ и турбо

Атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2 л первого и второго поколений отлично подходят для установки ГБО, что позволяет существенно снизить расходы на топливо (в смешанном цикле 9–11,5 л/100 км газа). При покупке автомобиля с газовым оборудованием важно проверить наличие соответствующих отметок в регистрационных документах и работу системы во всех режимах. Некачественное или неправильно настроенное газовое оборудование может вызвать проблемы с клапанами.

Современный турбомотор 1.3 TCe появился на кроссоверах Duster второго поколения для ценителей активной езды. Благодаря непосредственному впрыску топлива он демонстрирует умеренный расход при спокойной езде: около 6–6,8 л/100 км в смешанном цикле. В то же время этот агрегат требует качественного масла, хорошего топлива и регулярного профессионального обслуживания.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти альтернативах подержанному кроссоверу Renault Duster. Азиатские и американские конкуренты в этом же ценовом сегменте предлагают более качественные материалы отделки салона, мощные двигатели и расширенный набор функций

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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