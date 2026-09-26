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Главная Авто Пять альтернатив подержанному кроссоверу Renault Duster

Пять альтернатив подержанному кроссоверу Renault Duster

Ua ru
26 сентября 2026 13:55
Альтернативы Renault Duster: что купить вместо популярного кроссовера
Renault Duster 2018 года. Фото: infocar.ua

Бюджет в диапазоне от 10 000 до 15 000 долларов открывает покупателям широкий выбор моделей на вторичном рынке. Популярный кроссовер Renault Duster второго поколения (2017–2022) остается очень практичным вариантом благодаря простой конструкции и отличной проходимости. Однако азиатские и американские конкуренты в этом же ценовом сегменте предлагают более качественные материалы отделки салона, мощные двигатели и расширенный набор функций.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Японские конкуренты

Японский кроссовер Mazda CX-5 2014–2017 годов стоит от 11 500 до 15 000 долларов и предлагает надёжные атмосферные двигатели объёмом 2 л и 2,5 л. Благодаря высокому клиренсу в 210 мм автомобиль отлично приспособлен к плохим дорогам, отличается качественной отделкой салона и точным управлением.

Популярная Toyota RAV4 2013–2015 годов обойдется в пределах 13 000–15 000 долларов, однако она отличается просторным багажником, дорожным просветом 165–190 мм и высокой ликвидностью при перепродаже.

Компактный Nissan Qashqai 2014–2017 годов оценивается в 10 500–14 000 долларов. Кроссовер с дорожным просветом 180 мм привлекает экономичным дизельным двигателем 1,6 dCi, хорошей коррозионной стойкостью кузова и комфортными сиденьями.

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Другие варианты

Американский Ford Escape 2016–2019 годов оказался заметно свежее многих японских конкурентов, а приобрести его можно за 10 000–14 000 долларов. Машина имеет клиренс около 200 мм, полный привод и турбированные бензиновые двигатели EcoBoost объемом 1,5 л и 2 л, но требует тщательной проверки истории перед сделкой.

Корейский Hyundai Tucson 2015–2018 годов стоит в пределах 12 000–15 000 долларов. Модель отличается дорожным просветом 182 мм, мягкой подвеской, а также выбором между атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 л и экономичными дизелями.

Все эти кроссоверы гарантируют высокий уровень акустического комфорта, повышенную безопасность и богатое базовое оснащение. При выборе конкретного экземпляра решающее значение имеют реальное состояние кузова, история обслуживания и качество проведенных ремонтов.

Ранее Новини.LIVE писали, что новый Renault Duster обещает больше возможностей по старым ценам. Автопроизводитель делает ставку на проверенную простую технику, высокую проходимость и доступную стоимость обслуживания.

Также читайте, стоит ли покупать подержанный Renault Duster первого поколения. Опытный механик объяснил, что он думает о румынском автомобиле, а также на что нужно обратить внимание.

авто Ford автомобиль Renault Nissan Toyota подержанные авто кроссовер Mazda Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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