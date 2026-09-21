Бюджетный кроссовер Renault Duster 2027: что изменилось в новой версии

Dacia/Renault Duster 2027 года. Скриншот: YouTube/Dacia Fans

Сегмент бюджетных кроссоверов остается одним из самых востребованных среди украинских покупателей. Новое поколение популярной модели готовится укрепить свои позиции на рынке. Dacia Duster (в Украине продается под названием Renault Duster) предлагает расширенную комплектацию без повышения цены. Автопроизводитель делает ставку на проверенную простую технику, высокую проходимость и доступную стоимость обслуживания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

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Удачный рецепт

Автомобиль сохраняет все основные преимущества предыдущих поколений. Дорожный просвет более 200 мм, короткие свесы кузова и прочная пластиковая обшивка позволяют уверенно передвигаться по грунтовым дорогам. Дизайнеры добавили новые светодиодные фары в форме буквы Y и массивную решетку радиатора. Общие габариты кузова остались практически без изменений, поэтому маневрировать и парковаться в городе очень удобно.

Главным преимуществом модели остается выгодное соотношение цены и оснащения. В базовую комплектацию теперь входят кондиционер, круиз-контроль, задние парковочные датчики и мультимедийная система с беспроводным подключением смартфона. Также кроссовер получил практичные модульные рейлинги на крыше и удобный съемный фаркоп. Базовая цена остается ниже 20 000 евро, что делает автомобиль дешевле большинства прямых конкурентов.

Простая техника

Производитель отказался от сложных систем и выбрал надежные технические решения. Основным двигателем стал турбированный бензиновый двигатель с мягкой гибридной системой, которая снижает расход топлива в городе примерно на 0,5 л/100 км и не требует подключения к розетке. Также покупателям предлагают полноценный гибрид и экономичную модификацию с заводским газобаллонным оборудованием.

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Система полного привода остается в линейке, что является редкостью для этого ценового сегмента. Простая конструкция подвески и силовых агрегатов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание в любой региональной автомастерской.

Ранее Новини.LIVE писали, что популярный кроссовер Duster обновили до гибрида с заводским ГБО. Речь идет об эксклюзивной модификации Spirit of Sand для любителей активного отдыха.

Также читайте, стоит ли покупать подержанный Renault Duster первого поколения. Доступная цена делает этот автомобиль популярным в Украине. Механик объяснил, что он думает о румынском авто, а также на что нужно обратить внимание.