Бюджетний кросовер Renault Duster 2027: що змінилося в новій версії

Dacia/Renault Duster 2027 року. Скриншот: YouTube/Dacia Fans

Сегмент бюджетних кросоверів залишається одним з найбажаніших серед українських покупців. Нове покоління популярної моделі готується укріпити власні позиції на ринку. Dacia Duster (в Україні продається під назвою Renault Duster) пропонує розширене оснащення без суттєвого подорожчання. Автовиробник робить ставку на перевірену просту техніку, високу прохідність та доступну вартість обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trendy.

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Вдалий рецепт

Автомобіль зберігає всі головні переваги попередніх поколінь. Дорожній просвіт понад 200 мм, короткі звиси кузова та міцний пластиковий обвис дозволяють впевнено рухатися ґрунтовими дорогами. Дизайнери додали нові світлодіодні фари у формі букви Y та масивну решітку радіатора. Загальні габарити кузова залишилися майже без змін, тому маневрувати та паркуватися в місті дуже зручно.

Головною перевагою моделі залишається вигідне співвідношення ціни та оснащення. У базове комплектування тепер входять кондиціонер, круїз-контроль, задні паркувальні сенсори та мультимедійна система з бездротовим підключенням смартфона. Також кросовер отримав практичні модульні рейлінги на даху та зручний знімний фаркоп. Базова ціна залишається нижчою за 20 000 євро, що робить автомобіль дешевшим за більшість прямих конкурентів.

Проста техніка

Виробник відмовився від складних систем та обрав надійні технічні рішення. Основним мотором став турбований бензиновий двигун з м'яким гібридом, який зменшує витрату пального в місті приблизно на 0,5 л/100 км та не вимагає підключення до розетки. Також покупцям пропонують повноцінний гібрид та економічну модифікацію з заводським газобалонним обладнанням.

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Система повного приводу залишається в лінійці, що є рідкістю для цього цінового сегмента. Проста конструкція підвіски та силових агрегатів дозволяє проводити регулярне технічне обслуговування в будь-якій регіональній автомайстерні.

Раніше Новини.LIVE писали, що популярний кросовер Duster оновили до гібрида з заводським ГБО. Йдеться про ексклюзивну модифікація Spirit of Sand для прихильників активного відпочинку.

Також читайте, чи варто купляти вживаний Renault Duster першого покоління. Доступна ціна робить цей автомобіль популярним в Україні. Механік пояснив, що він думає про румунське авто, а також на що потрібно звернути увагу.