Альтернативи Renault Duster: що купити замість популярного кросовера

Renault Duster 2018 року. Фото: infocar.ua

Бюджет у діапазоні від 10 000 до 15 000 доларів відкриває для покупців великий вибір моделей на вторинному ринку. Популярний кросовер Renault Duster другого покоління (2017-2022) залишається дуже практичним варіантом завдяки простій конструкції та чудовій прохідності. Проте азійські та американські конкуренти у цьому ж ціновому сегменті пропонують якісніші матеріали салону, потужні двигуни та розширений набір функцій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Японські конкуренти

Японський кросовер Mazda CX-5 2014-2017 років коштує від 11 500 до 15 000 доларів і пропонує надійні атмосферні мотори 2 л та 2,5 л. З високим кліренсом 210 мм машина чудово пристосована до поганих доріг, відрізняється якісним оздобленням салону та точним керуванням.

Популярна Toyota RAV4 2013-2015 років обійдеться в межах 13 000–15 000 доларів, проте вона вирізняється просторим багажником, дорожнім просвітом 165–190 мм та високою ліквідністю при перепродажі.

Компактний Nissan Qashqai 2014-2017 років оцінюють у 10 500–14 000 доларів. Кросовер з дорожнім просвітом 180 мм приваблює економічним дизелем 1,6 dCi, гарною стійкістю кузова до корозії та комфортними сидіннями.

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Інші варіанти

Американський Ford Escape 2016-2019 років виявився помітно свіжішим за багатьох японських конкурентів, а придбати його можна за 10 000–14 000 доларів. Машина має кліренс близько 200 мм, повний привід та турбовані бензинові двигуни EcoBoost 1,5 л і 2 л, але вимагає ретельної перевірки історії перед угодою.

Корейський Hyundai Tucson 2015-2018 років коштує в межах 12 000–15 000 доларів. Модель пропонує дорожній просвіт 182 мм, м'яку підвіску, а також вибір між атмосферним бензиновим мотором 2 л та економічними дизелями.

Усі ці кросовери гарантують вищий рівень акустичного комфорту, покращену безпеку та багате базове оснащення. Під час вибору конкретного екземпляра вирішальне значення мають реальний стан кузова, історія обслуговування та якість проведених ремонтів.

Раніше Новини.LIVE писали, що новий Renault Duster обіцяє більше можливостей за старими цінами. Автовиробник робить ставку на перевірену просту техніку, високу прохідність та доступну вартість обслуговування.

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