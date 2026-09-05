Подержанный Renault Duster второго поколения: стоит ли покупать

Renault Duster 2019 года. Фото: drivearabia.com

Покупка доступного кроссовера на вторичном рынке требует тщательного анализа технического состояния. Надежный и практичный Renault Duster второго поколения остается одним из самых популярных вариантов среди украинских водителей. Модель привлекает высоким клиренсом, практичностью и комфортной ходовой частью. Однако на вторичном рынке кроссовер сохраняет высокую цену и имеет определенные технические нюансы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

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Особенности салона

Второе поколение модели появилось в 2018 году, а в конце 2021 года получило новую оптику и решетку радиатора. Кузов длиной 4,34 м обеспечивает маневренность в городе и достаточное пространство для пассажиров. Багажник переднеприводной версии вмещает от 445 до 1478 л, а полноприводная модификация предлагает чуть меньше места из-за другой подвески.

Экономия производителя заметна в отделочных материалах, где преобладает твердый пластик и базовая шумоизоляция. Конструкция и наполнитель сидений вызывают нарекания владельцев во время длительных поездок. Клиренс от 18 см, короткие свесы и хорошие углы въезда позволяют уверенно съезжать с асфальта.

Поведение на дороге

Подвеска кроссовера отлично справляется с ухабами, заплатками на асфальте и грунтовыми дорогами. Мягкий и длинный ход подвески обеспечивают комфорт на плохом покрытии, однако в быстрых поворотах кузов ощутимо наклоняется. На высокой скорости в салон проникает шум ветра и колес.

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Частые поломки

При осмотре машины с пробегом следует проверить двигатель на отсутствие подтеканий жидкостей и сбоев в системе очистки выхлопа. В передней подвеске и рулевом управлении нередко возникают люфты в шаровых опорах и наконечниках тяг. Следует также оценить состояние тормозной системы.

Полноприводные экземпляры требуют обязательного осмотра днища на СТО. Следы ударов, поврежденная защита или грязь свидетельствуют о тяжелой эксплуатации на бездорожье. Многие старые машины страдают из-за отсутствия регулярного техобслуживания со стороны экономных владельцев.

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