Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Есть ли смысл покупать б/у Renault Duster второго поколения

Есть ли смысл покупать б/у Renault Duster второго поколения

Ua ru
5 сентября 2026 17:35
Подержанный Renault Duster второго поколения: стоит ли покупать
Renault Duster 2019 года. Фото: drivearabia.com

Покупка доступного кроссовера на вторичном рынке требует тщательного анализа технического состояния. Надежный и практичный Renault Duster второго поколения остается одним из самых популярных вариантов среди украинских водителей. Модель привлекает высоким клиренсом, практичностью и комфортной ходовой частью. Однако на вторичном рынке кроссовер сохраняет высокую цену и имеет определенные технические нюансы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Реклама

Особенности салона

Второе поколение модели появилось в 2018 году, а в конце 2021 года получило новую оптику и решетку радиатора. Кузов длиной 4,34 м обеспечивает маневренность в городе и достаточное пространство для пассажиров. Багажник переднеприводной версии вмещает от 445 до 1478 л, а полноприводная модификация предлагает чуть меньше места из-за другой подвески.

Экономия производителя заметна в отделочных материалах, где преобладает твердый пластик и базовая шумоизоляция. Конструкция и наполнитель сидений вызывают нарекания владельцев во время длительных поездок. Клиренс от 18 см, короткие свесы и хорошие углы въезда позволяют уверенно съезжать с асфальта.

Поведение на дороге

Подвеска кроссовера отлично справляется с ухабами, заплатками на асфальте и грунтовыми дорогами. Мягкий и длинный ход подвески обеспечивают комфорт на плохом покрытии, однако в быстрых поворотах кузов ощутимо наклоняется. На высокой скорости в салон проникает шум ветра и колес.

Читайте также:

В Украине наиболее распространенным стал 1,5-литровый турбодизель мощностью 110 л.с. с механической коробкой передач и полным приводом. Версии с роботизированной коробкой EDC встречаются реже и предлагались только для переднеприводных модификаций. Современные двигатели разрабатывались совместно с другими брендами, поэтому запчасти для их ремонта стоят столько, сколько и для более дорогих автомобилей.

Частые поломки

При осмотре машины с пробегом следует проверить двигатель на отсутствие подтеканий жидкостей и сбоев в системе очистки выхлопа. В передней подвеске и рулевом управлении нередко возникают люфты в шаровых опорах и наконечниках тяг. Следует также оценить состояние тормозной системы.

Полноприводные экземпляры требуют обязательного осмотра днища на СТО. Следы ударов, поврежденная защита или грязь свидетельствуют о тяжелой эксплуатации на бездорожье. Многие старые машины страдают из-за отсутствия регулярного техобслуживания со стороны экономных владельцев.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный Renault Duster первого поколения. Опытный механик объяснил, что он думает о румынском кроссовере.

Также мы писали, чем отличается третье поколение кроссовера Renault Duster, производство которого организовано в Турции. Вся правда об автомобиле.

авто автомобиль Renault подержанные авто кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации