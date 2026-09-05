Вживаний Renault Duster другого покоління: чи варто купувати

Renault Duster 2019 року. Фото: drivearabia.com

Купівля доступного кросовера на вторинному ринку вимагає уважного аналізу технічного стану. Надійний та практичний Renault Duster другого покоління залишається одним з найпопулярніших варіантів серед українських водіїв. Модель приваблює високим кліренсом, практичністю та комфортною ходовою частиною. Проте на вторинному ринку кросовер зберігає високу ціну та має певні технічні нюанси.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Особливості салону

Друге покоління моделі з'явилося у 2018 році, а наприкінці 2021 року отримало нову оптику та решітку радіатора. Кузов довжиною 4,34 м забезпечує маневровість у місті та достатній простір для пасажирів. Багажник передньопривідної версії вміщує від 445 до 1478 л, а повнопривідна модифікація пропонує трохи менше місця через іншу підвіску.

Економія виробника помітна в оздоблювальних матеріалах, де переважає твердий пластик та базова шумоізоляція. Конструкція та наповнювач сидінь викликають нарікання власників під час тривалих поїздок. Кліренс від 18 см, короткі звиси та хороші кути в'їзду дозволяють впевнено з'їжджати з асфальту.

Поведінка на дорозі

Підвіска кросовера чудово відпрацьовує вибоїни, латки на асфальті та ґрунтові дороги. М'який та довгий хід підвіски забезпечують комфорт на поганому покритті, проте у швидких поворотах кузов відчутно нахиляється. На високій швидкості у салон проникає шум вітру та коліс.

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Часті поломки

При огляді машини з пробігом слід перевірити двигун на відсутність підтікань рідин та збоїв системи очищення вихлопу. У передній підвісці та кермовому управлінні нерідко виникають люфти в шарових опорах і наконечниках тяг. Слід також оцінити стан гальмівної системи.

Повнопривідні екземпляри вимагають обов'язкового огляду днища на СТО. Сліди ударів, пошкоджений захист чи бруд свідчать про важку експлуатацію на бездоріжжі. Багато старих машин страждають через відсутність регулярного техобслуговування з боку економних власників.

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