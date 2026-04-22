Вживаний кросовер Ford Puma: плюси та підводні камені

Вживаний Ford Puma став основним продуктом бренду в Європі завдяки поєднанню драйверського характеру та практичності. Кросовер побудований на платформі сьомого покоління Fiesta та пропонує один з найбільших багажників у своєму класі. На вторинному ринку представлено чимало екземплярів, більшість з яких не мають критичних проблем. Проте знання слабких місць моделі допоможе уникнути непередбачуваних витрат після купівлі.

Вибір двигуна

Майже 95% пропозицій на ринку оснащені трициліндровим бензиновим агрегатом 1.0 EcoBoost. Ця установка вважається проблемною, але моделі після 2019 року отримали ланцюг у приводі ГРМ замість мокрого паска, що значно підвищило надійність силової установки. Найбільш збалансованою версією є варіант на 125 к.с., який пропонує оптимальне співвідношення динаміки та вартості утримання.

Версія на 155 к.с. має систему м’якого гібрида 48V, що допомагає заощаджувати пальне в міському циклі. Поціновувачам швидкості варто звернути увагу на Puma ST з мотором 1,5 л на 200 к.с., проте така машина має специфічне жорстке налаштування підвіски.

Головним фактором довголіття цих двигунів є використання лише спеціалізованої оливи з допуском WSS-M2C948-B. Попри наявність ланцюга, у системі все ще працює маленький мокрий пасок приводу масляної помпи. Його стан не загрожує критичною поломкою мотора, проте потребує уваги під час планового сервісу для збереження стабільного тиску в системі мащення.

Трансмісія авто

Близько половини кросоверів оснащені 6-ступеневою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями. Ця трансмісія працює плавно та вимагає заміни оливи кожні 90 000 км або раз на шість років. Такий інтервал обслуговування дозволяє підтримувати працездатність вузла протягом тривалого часу без серйозних втручань.

Механічна коробка іноді виявляється більш проблемною через примхливі синхронізатори першої та другої передач. Перед оформленням угоди слід перевірити плавність перемикання швидкостей, щоб виключити наявність сторонніх звуків чи опору. Якщо передачі вмикаються нечітко, це може свідчити про значний знос деталей після великих пробігів.

Технічні особливості

Слабким місцем моделі вважаються світлодіодні фари та покажчики поворотів. Окрему увагу варто приділити корпусу масляного сепаратора системи вентиляції двигуна. У ранніх екземплярах існував ризик появи тріщин, що могло призвести до потрапляння оливи на гарячий випуск та виникнення пожежі.

Задні гальмівні диски схильні до швидкої появи корозії, особливо при нерегулярному використанні автомобіля на трасах. Також іржа може з’являтися на краях колісних арок та в місцях зварних з’єднань, якщо машина часто експлуатувалася взимку на дорогах з реагентами. Ретельний огляд цих зон дозволить оцінити реальний стан кузова та запобігти розвитку серйозних пошкоджень металу.

У моделях до 2021 року випуску зустрічалися випадки негерметичності задніх амортизаторів, що вимагало їхньої заміни.

Електронні системи

Термін служби стандартного акумулятора 12V у цій моделі рідко перевищує чотири роки. Тому автомобілях старше трьох років рекомендується перевіряти стан батареї, щоб уникнути раптової зупинки електронних систем. Цифрова панель приладів іноді схильна до підвисань, проте зазвичай ця проблема розвʼязується простим оновленням програмного забезпечення.

