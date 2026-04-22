Подержанный кроссовер Ford Puma: плюсы и подводные камни

Подержанный Ford Puma стал основным продуктом бренда в Европе благодаря сочетанию драйверского характера и практичности. Кроссовер построен на платформе седьмого поколения Fiesta и предлагает один из самых больших багажников в своем классе. На вторичном рынке представлено немало экземпляров, большинство из которых не имеют критических проблем. Однако знание слабых мест модели поможет избежать непредсказуемых расходов после покупки.

Выбор двигателя

Почти 95% предложений на рынке оснащены трехцилиндровым бензиновым агрегатом 1.0 EcoBoost. Эта установка считается проблемной, но модели после 2019 года получили цепь в приводе ГРМ вместо мокрого ремня, что значительно повысило надежность силовой установки. Наиболее сбалансированной версией является вариант на 125 л.с., который предлагает оптимальное соотношение динамики и стоимости содержания.

Версия на 155 л.с. имеет систему мягкого гибрида 48V, что помогает экономить топливо в городском цикле. Ценителям скорости стоит обратить внимание на Puma ST с мотором 1,5 л на 200 л.с., однако такая машина имеет специфическую жесткую настройку подвески.

Главным фактором долголетия этих двигателей является использование только специализированного масла с допуском WSS-M2C948-B. Несмотря на наличие цепи, в системе все еще работает маленький мокрый ремень привода масляного насоса. Его состояние не грозит критической поломкой мотора, однако требует внимания во время планового сервиса для сохранения стабильного давления в системе смазки.

Трансмиссия авто

Около половины кроссоверов оснащены 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Эта трансмиссия работает плавно и требует замены масла каждые 90 000 км или раз в шесть лет. Такой интервал обслуживания позволяет поддерживать работоспособность узла в течение длительного времени без серьезных вмешательств.

Механическая коробка иногда оказывается более проблемной из-за капризных синхронизаторов первой и второй передач. Перед оформлением сделки следует проверить плавность переключения скоростей, чтобы исключить наличие посторонних звуков или сопротивления. Если передачи включаются нечетко, это может свидетельствовать о значительном износе деталей после больших пробегов.

Технические особенности

Слабым местом модели считаются светодиодные фары и указатели поворотов. Отдельное внимание стоит уделить корпусу масляного сепаратора системы вентиляции двигателя. В ранних экземплярах существовал риск появления трещин, что могло привести к попаданию масла на горячий выпуск и возникновению пожара.

Задние тормозные диски подвержены быстрому появлению коррозии, особенно при нерегулярном использовании автомобиля на трассах. Также ржавчина может появляться на краях колесных арок и в местах сварных соединений, если машина часто эксплуатировалась зимой на дорогах с реагентами. Тщательный осмотр этих зон позволит оценить реальное состояние кузова и предотвратить развитие серьезных повреждений металла.

В моделях до 2021 года выпуска встречались случаи негерметичности задних амортизаторов, что требовало их замены.

Электронные системы

Срок службы стандартного аккумулятора 12V в этой модели редко превышает четыре года. Поэтому в автомобилях старше трех лет рекомендуется проверять состояние батареи, чтобы избежать внезапной остановки электронных систем. Цифровая панель приборов иногда склонна к подвисаниям, однако обычно эта проблема решается простым обновлением программного обеспечения.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли пригнать подержанный электромобиль из США в 2026 году. Благодаря массовому выходу авто из лизинга и полной технологической унификации покупка машины с аукциона становится рациональным финансовым решением.

Также читайте, какой Ford выдерживает миллионные пробеги без капитального ремонта двигателя. Два американских пикапа преодолели отметку в более 2 000 000 км пробега, став мировыми рекордсменами среди автомобилей своей марки.