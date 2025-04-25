Чи варто купляти вживаний Kia Sportage: його плюси та мінуси

2014 Kia Sportage. Фото: carsguide.com.au

Третє покоління Kia Sportage (SL), яке випускалося протягом 2010-2015 років, було побудоване на основі Hyundai ix35. Модель словацької збірки була дуже популярною в Україні.

На що треба звернути увагу при купівлі вживаної машини, написала "Україна за кермом".

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Загальні враження

Перевагами Kia Sportage є багате оснащення навіть у найдешевшій базовій комплектації. Машина має комфортний, просторий та стильний салон. Також модель отримала досить довговічний кузов, особливо в кольорі "металік".

З іншого боку експерти виділяють низку недоліків. Насамперед низьку якість деяких оригінальних запчастин. Також спостерігається незлагода у комплектаціях, адже на машинах одного року можуть бути різні за обсягом масляні піддони, неоднакові поєднання амортизаторів, пружин та опорних підшипників. Нарешті експерти говорять про невисокі можливості повного приводу.

Двигуни

Бензиновий мотор 2.0 (150 к.с.) має пересічні характеристики та низьку ремонтопридатність. До рестайлінгу весни 2014 року проблеми починалися на пробігу до 100 000 км. Траплялося провертання вкладок, перегрів четвертого циліндра або відмова клапанів управління муфтами фазообертачів. Модернізований варіант набагато надійніший. Кожні 90 000 км двигуну потрібне регулювання клапанів, а ланцюг ГРМ підлягає заміні на 150 000 км.

Слабке місце 2.0 л дизельних двигунів (136 к.с. та 184 к.с.) — форсунки, що забиваються продуктами зношування ПНВТ. Самі мотори та ланцюг ГРМ довговічні.

Трансмісії

Механічна 5-ступенева коробка передач (M5GF1) на ранніх машинах часто виходила з ладу до 40 000 км та заслужила погану репутацію. До 2013 року її модернізували. Пізніше з’явилася 6-ступенева коробка, до якої особливих нарікань немає.

Автоматичні коробки A6MF1 та A6LF2 конструктивно схожі. У них трапляються збої роботи електронного блоку керування, зависання на 2-5 секунд при натисканні педалі газу. В іншому вони гідні похвали, зокрема за довговічність.

Ходова частина

На повнопривідних машинах перших років випуску швидко зношувалося шліцеве з’єднання проміжного валу та правого приводу. Вузол не модернізували, але зменшили допуски на зазори. Карданний вал та редуктор надійні.

Міжосьова муфта погано переносить проїзд по броду. У порожнину з електромагнітом потрапляє вода, що може призвести до загибелі вузла.

Експлуатаційні недоліки

Провисають або туго зачиняються двері у багатьох машин. Допомагає регулювання петель та змащування замків.

Оригінальні підшипники маточок, гальмівні диски та колодки, стійки стабілізаторів швидко зношуються. На машинах перших випусків швидко просідали пружини.

Ресурс нейтралізатора та фільтра сажі низький, швидко прогоряє з’єднання гофри з трубою.

Шумний посвист бензопомпи — просто особливість конструкції, яка не означає, що вона зламалася.

Датчики парктроніка та камера заднього виду погано захищені від вологи та бруду.

Швидко каламутніє оптика, часто перегорають лампи.

Раніше ми писали, що Kia припиняє випуск популярної в Україні моделі. Також експерти зʼясували, які автомобілі надійніші — Kia або Hyundai.