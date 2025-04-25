Стоит ли покупать подержанный Kia Sportage: его плюсы и минусы

2014 Kia Sportage. Фото: carsguide.com.au

Третье поколение Kia Sportage (SL), которое выпускалось в течение 2010-2015 годов, было построено на основе Hyundai ix35. Модель словацкой сборки была очень популярной в Украине.

На что надо обратить внимание при покупке подержанной машины, написала "Украина за рулем".

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Общие впечатления

Преимуществами Kia Sportage является богатое оснащение даже в самой дешевой базовой комплектации. Машина имеет комфортный, просторный и стильный салон. Также модель получила достаточно долговечный кузов, особенно в цвете "металлик".

С другой стороны эксперты выделяют ряд недостатков. Прежде всего низкое качество некоторых оригинальных запчастей. Также наблюдается несогласованность в комплектациях, ведь на машинах одного года могут быть разные по объему масляные поддоны, неодинаковые сочетания амортизаторов, пружин и опорных подшипников. Наконец эксперты говорят о невысоких возможностях полного привода.

Двигатели

Бензиновый мотор 2.0 (150 л.с.) имеет заурядные характеристики и низкую ремонтопригодность. До рестайлинга весной 2014 года проблемы начинались на пробеге до 100 000 км. Случалось проворачивание вкладышей, перегрев четвертого цилиндра или отказ клапанов управления муфтами фазовращателей. Модернизированный вариант намного надежнее. Каждые 90 000 км двигателю требуется регулировка клапанов, а цепь ГРМ подлежит замене на 150 000 км.

Слабое место 2.0 л дизельных двигателей (136 л.с. и 184 л.с.) — форсунки, забивающиеся продуктами износа ТНВД. Сами моторы и цепь ГРМ долговечны.

Трансмиссии

Механическая 5-ступенчатая коробка передач (M5GF1) на ранних машинах часто выходила из строя до 40 000 км и заслужила плохую репутацию. К 2013 году ее модернизировали. Позже появилась 6-ступенчатая коробка, к которой особых нареканий нет.

Автоматические коробки A6MF1 и A6LF2 конструктивно похожи. У них случаются сбои работы электронного блока управления, зависания на 2-5 секунд при нажатии педали газа. В остальном они достойны похвалы, в том числе за долговечность.

Ходовая часть

На полноприводных машинах первых лет выпуска быстро изнашивалось шлицевое соединение промежуточного вала и правого привода. Узел не модернизировали, но уменьшили допуски на зазоры. Карданный вал и редуктор надежные.

Межосевая муфта плохо переносит проезд по броду. В полость с электромагнитом попадает вода, что может привести к гибели узла.

Эксплуатационные недостатки

Провисают или туго закрываются двери у многих машин. Помогает регулировка петель и смазка замков.

Оригинальные подшипники ступиц, тормозные диски и колодки, стойки стабилизаторов быстро изнашиваются. На машинах первых выпусков быстро проседали пружины.

Ресурс нейтрализатора и сажевого фильтра низкий, быстро прогорает соединение гофры с трубой.

Шумный посвист бензонасоса — просто особенность конструкции, которая не означает, что он сломался.

Датчики парктроника и камера заднего вида плохо защищены от влаги и грязи.

Быстро мутнеет оптика, часто перегорают лампы.

Ранее мы писали, что Kia прекращает выпуск популярной в Украине модели. Также эксперты выяснили, какие автомобили надежнее — Kia или Hyundai.