Вживаний Hyundai Tucson IV покоління: що перевірити перед купівлею

Hyundai Tucson 2021 року.

Четверте покоління Hyundai Tucson випускається з 2021 року та вже стало популярним запитом на вторинному ринку України. Навіть при пробігах понад 100 000 км кросовер зберігає надійність основних агрегатів, проте потребує уважного ставлення до сервісу. Перед купівлею дорестайлінгової версії NX4 важливо звернути увагу на специфічні вразливості кузова та технічних вузлів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

Стан кузова

Дизайнерська решітка радіатора часто втрачає цілісність покриття через потрапляння дрібного каміння. Темний хром з часом починає облазити плямами, що псує зовнішній вигляд передньої частини автомобіля. Також через великі отвори в решітці сторонні предмети можуть пошкоджувати радіатор, тому наявність додаткової захисної сітки всередині є суттєвою перевагою.

Особливої уваги потребують денні ходові вогні, які інтегровані безпосередньо в решітку радіатора. Це суцільна деталь, заміна якої коштує близько 30 000 грн за кожну сторону, а на розбірках такі запчастини поки що відсутні. Позаяк фари розташовані досить низько, вони часто піддаються впливу піску та гравію. Бажано обирати екземпляри, де оптика, край капота та лінія даху над склом захищені спеціальною бронеплівкою.

Вибір двигуна

Бензиновий мотор 2.0 MPI вважається витривалим, проте він вимагає якісного обслуговування. У перших партіях зустрічалися проблеми з механізмом регулювання фаз, які зазвичай усували за гарантією. Спеціалісти не радять встановлювати на цей агрегат газове обладнання через ризик швидкого виходу з ладу каталізатора та вихлопної системи, що робить його менш придатним для економії на пальному.

Читайте також:

Турбодвигун 1.6 T-GDi потужністю 150 к.с. зарекомендував себе як надійний вузол з безпосереднім упорскуванням, чутливий до якості бензину. Для його стабільної роботи рекомендується скорочувати інтервал заміни паливного фільтра до 30 000 км.

Дизельний варіант 1.6 CRDi також є гарним вибором, а стан його сажового фільтра під час діагностики дозволяє легко перевірити реальний пробіг автомобіля за історією регенерацій.

Робота трансмісії

Класичний 6-ступеневий автомат на бензинових версіях не створює проблем при вчасному обслуговуванні. Експерти радять виконувати часткову заміну мастила в коробці кожні 45 000 км замість регламентних 90 000 км. Це дозволяє уникнути виходу з ладу дорогого блоку керування, ціна якого сягає 40 000 грн, тоді як ремонт обійдеться у 15 000–20 000 грн.

Роботизована коробка на дизельних авто вимагає обережної експлуатації в міських заторах. Постійна робота зчеплення в режимі "D" під час зупинок призводить до перегріву, тому рекомендується перемикатися в нейтраль. Повний привід у четвертому поколінні став надійнішим за попередника, проте роздатка та редуктори все одно потребують профілактичного змащування кожні 45 000–60 000 км.

Надійність підвіски

Підвіска кросовера відрізняється енергомісткістю, але має певні елементи з обмеженим ресурсом. Стійки стабілізатора та наконечники кермових тяг зазвичай вимагають заміни в діапазоні від 30 000 до 70 000 км. Поява гучного стукоту на нерівностях є першою ознакою необхідності сервісного втручання в ходову частину автомобіля.

Задня багатоважільна підвіска потребує регулярного обслуговування розвальних болтів кожні 45 000 км. Їх необхідно викручувати та змащувати, щоб запобігти закисанню, яке призводить до необхідності зрізання деталей "болгаркою". На довговічність сайлентблоків також істотно впливає розмір коліс: базові 17-дюймові диски значно краще поглинають удари, ніж топові варіанти на 19 дюймів.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-7 найкращих років випуску Hyundai Tucson. Фахівцями Consumer Reports, J.D. Power та US News деякі модельні роки автомобіля визнані винятковими, що робить їх найкращим вибором серед вживаних транспортних засобів.

Також читайте про вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати. Деякі машини цих марок виявилися проблемними, а їхні власники стикнулися з несправностями двигунів та трансмісій, що призводило до дорогих ремонтів.