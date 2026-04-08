Подержанный Hyundai Tucson IV поколения: что проверить перед покупкой

Дата публикации 8 апреля 2026 07:35
Hyundai Tucson 2021 года. Фото: netcarshow.com

Четвертое поколение Hyundai Tucson выпускается с 2021 года и уже стало популярным запросом на вторичном рынке Украины. Даже при пробегах более 100 000 км кроссовер сохраняет надежность основных агрегатов, однако требует внимательного отношения к сервису. Перед покупкой дорестайлинговой версии NX4 важно обратить внимание на специфические уязвимости кузова и технических узлов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

Состояние кузова

Дизайнерская решетка радиатора часто теряет целостность покрытия из-за попадания мелких камней. Темный хром со временем начинает облазить пятнами, что портит внешний вид передней части автомобиля. Также из-за больших отверстий в решетке посторонние предметы могут повреждать радиатор, поэтому наличие дополнительной защитной сетки внутри является существенным преимуществом.

Особого внимания требуют дневные ходовые огни, которые интегрированы непосредственно в решетку радиатора. Это цельная деталь, замена которой стоит около 30 000 грн за каждую сторону, а на разборках такие запчасти пока отсутствуют. Так как фары расположены достаточно низко, они часто подвергаются воздействию песка и гравия. Желательно выбирать экземпляры, где оптика, край капота и линия крыши над стеклом защищены специальной бронепленкой.

Выбор двигателя

Бензиновый мотор 2.0 MPI считается выносливым, однако он требует качественного обслуживания. В первых партиях встречались проблемы с механизмом регулировки фаз, которые обычно устраняли по гарантии. Специалисты не советуют устанавливать на этот агрегат газовое оборудование из-за риска быстрого выхода из строя катализатора и выхлопной системы, что делает его менее пригодным для экономии на топливе.

Турбодвигатель 1.6 T-GDi мощностью 150 л.с. зарекомендовал себя как надежный узел с непосредственным впрыском, чувствительный к качеству бензина. Для его стабильной работы рекомендуется сокращать интервал замены топливного фильтра до 30 000 км.

Дизельный вариант 1.6 CRDi также является хорошим выбором, а состояние его сажевого фильтра при диагностике позволяет легко проверить реальный пробег автомобиля по истории регенераций.

Работа трансмиссии

Классический 6-ступенчатый автомат на бензиновых версиях не создает проблем при своевременном обслуживании. Эксперты советуют выполнять частичную замену масла в коробке каждые 45 000 км вместо регламентных 90 000 км. Это позволяет избежать выхода из строя дорогостоящего блока управления, цена которого достигает 40 000 грн, тогда как ремонт обойдется в 15 000-20 000 грн.

Роботизированная коробка на дизельных авто требует осторожной эксплуатации в городских пробках. Постоянная работа сцепления в режиме "D" во время остановок приводит к перегреву, поэтому рекомендуется переключаться в нейтраль. Полный привод в четвертом поколении стал надежнее предшественника, однако раздатка и редукторы все равно нуждаются в профилактической смазке каждые 45 000-60 000 км.

Надежность подвески

Подвеска кроссовера отличается энергоемкостью, но имеет определенные элементы с ограниченным ресурсом. Стойки стабилизатора и наконечники рулевых тяг обычно требуют замены в диапазоне от 30 000 до 70 000 км. Появление громкого стука на неровностях является первым признаком необходимости сервисного вмешательства в ходовую часть автомобиля.

Задняя многорычажная подвеска требует регулярного обслуживания развальных болтов каждые 45 000 км. Их необходимо выкручивать и смазывать, чтобы предотвратить закисание, которое приводит к необходимости срезания деталей "болгаркой". На долговечность сайлентблоков также существенно влияет размер колес: базовые 17-дюймовые диски значительно лучше поглощают удары, чем топовые варианты на 19 дюймов.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
