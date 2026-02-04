Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Hyundai наконец исправляет свой наибольший недостаток в кроссоверах

Hyundai наконец исправляет свой наибольший недостаток в кроссоверах

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 20:40
Как Hyundai исправляет главную ошибку в своих кроссоверах
Hyundai Tucson 2026 года. Фото: motortrend.com

Компания Hyundai разрабатывает масштабное обновление для кроссовера Tucson, которое должно устранить основное препятствие для роста продаж. Новая стратегия дизайна позволит модели увереннее конкурировать с признанными лидерами сегмента.

Об этом написал Motor Biscuit.

Реклама
Читайте также:

Субъективные барьеры

Эксперты часто отдают предпочтение Hyundai Tucson перед Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V из-за высокого качества хода и комфорта. Автомобиль предлагает значительную ценность за меньшую стоимость по сравнению с главными соперниками. Однако продажи сдерживал футуристический экстерьер, который многие водители считали спорным. Исследования рынка подтвердили, что именно стилистика передней части воспринималась покупателями как главный минус.

Следующее поколение кроссовера получит переработанный дизайн в стиле концепта Crater. Новый образ станет более мужественным и агрессивным благодаря массивному квадратному бамперу. Светодиодные фары получат изящную форму, напоминающую актуальные решения Kia Sportage. Такие изменения призваны привлечь аудиторию, которая ценит надежный и мощный внешний вид во время путешествий на большие расстояния в тысячи километров.

Интерьер также претерпит существенные изменения из-за установки экранов большой диагонали и внедрения современных систем.

Hyundai Crater
Концепт Hyundai Crater. Фото: Hyundai

Также читайте:

Стоит ли купить подержанный Hyundai Tucson четвертого поколения

Кроссоверы Hyundai и Kia с пробегом, которых стоит избегать

Авто для приключений

Трансформация стиля указывает на намерение бренда сделать Tucson настоящим автомобилем для приключений. Это позволит модели также конкурировать с Subaru Crosstrek в нише машин для активного отдыха. Официальная презентация обновленного кроссовера запланирована на 2027 год.

авто автомобиль продажа авто характеристики Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации