Как Hyundai исправляет главную ошибку в своих кроссоверах

Компания Hyundai разрабатывает масштабное обновление для кроссовера Tucson, которое должно устранить основное препятствие для роста продаж. Новая стратегия дизайна позволит модели увереннее конкурировать с признанными лидерами сегмента.

Субъективные барьеры

Эксперты часто отдают предпочтение Hyundai Tucson перед Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V из-за высокого качества хода и комфорта. Автомобиль предлагает значительную ценность за меньшую стоимость по сравнению с главными соперниками. Однако продажи сдерживал футуристический экстерьер, который многие водители считали спорным. Исследования рынка подтвердили, что именно стилистика передней части воспринималась покупателями как главный минус.

Следующее поколение кроссовера получит переработанный дизайн в стиле концепта Crater. Новый образ станет более мужественным и агрессивным благодаря массивному квадратному бамперу. Светодиодные фары получат изящную форму, напоминающую актуальные решения Kia Sportage. Такие изменения призваны привлечь аудиторию, которая ценит надежный и мощный внешний вид во время путешествий на большие расстояния в тысячи километров.

Интерьер также претерпит существенные изменения из-за установки экранов большой диагонали и внедрения современных систем.

Авто для приключений

Трансформация стиля указывает на намерение бренда сделать Tucson настоящим автомобилем для приключений. Это позволит модели также конкурировать с Subaru Crosstrek в нише машин для активного отдыха. Официальная презентация обновленного кроссовера запланирована на 2027 год.