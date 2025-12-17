Подержанный Hyundai Tucson четвертого поколения: стоит ли купить

2022 Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Четвертое поколение Hyundai Tucson, выпускаемое с 2021 года, уже успело сформировать историю эксплуатации на украинских дорогах. Несмотря на молодость модели, некоторые экземпляры преодолели отметку в 100 000 км, что позволило специалистам выявить характерные слабые места кроссовера.

Кузов и оптика

Одной из самых распространенных проблем экстерьера является повреждение покрытия радиаторной решетки. Темный хром со временем начинает облезать: сначала появляются мелкие пятнышки от камней, которые впоследствии перерастают в заметные пятна. Также владельцам советуют устанавливать дополнительную защитную сетку, поскольку большие отверстия дизайнерской решетки пропускают камни, которые могут повредить радиатор.

Особого внимания требует оптика. Главные фары расположены низко, поэтому часто страдают от пескоструя и камней. Еще более критичным является состояние дневных ходовых огней, интегрированных в решетку радиатора. Это цельная деталь, и выход из строя одного элемента требует замены всего блока, стоимость которого достигает 30 000 грн.

Лакокрасочное покрытие наиболее уязвимо на кромке капота и линии крыши над лобовым стеклом, где часто образуются сколы.

Выбор двигателя

2.0 MPI (156 л.с.). На ранних экземплярах случались проблемы с механизмом регулировки фаз газораспределения (решались по гарантии). Вопреки стереотипам, этот двигатель не является идеальным для установки ГБО. Газ может быстро вывести из строя катализатор и выпускную систему.

На ранних экземплярах случались проблемы с механизмом регулировки фаз газораспределения (решались по гарантии). Вопреки стереотипам, этот двигатель не является идеальным для установки ГБО. Газ может быстро вывести из строя катализатор и выпускную систему. 1.6 T-GDi (150 л.с.). Мотор с непосредственным впрыском чувствителен к качеству топлива. Владельцам рекомендуют сократить интервал замены топливного фильтра до 30 000 км. Случаются косметические подтеки масла из-под крышки головки блока.

Мотор с непосредственным впрыском чувствителен к качеству топлива. Владельцам рекомендуют сократить интервал замены топливного фильтра до 30 000 км. Случаются косметические подтеки масла из-под крышки головки блока. 1.6 CRDi (дизель). Надежный агрегат, однако требует внимания к сажевому фильтру, который часто удаляют на подержанных авто. Также была кампания по отзыву относительно интеркулера, в котором мог накапливаться конденсат, создавая риск гидроудара.

Выбор трансмиссии

Бензиновые версии 2.0 MPI комплектуются классическим 6-ступенчатым автоматом, который считается беспроблемным. Для продления ресурса специалисты советуют менять масло каждые 45 000 км (вдвое чаще регламента).

Дизельные версии оснащаются роботизированной коробкой передач. Она надежна, но чувствительна к перегреву сцепления в пробках. При интенсивном трафике рекомендуется переключать селектор в нейтральное положение во время остановок.

Полный привод в четвертом поколении стал выносливее предшественника. Профилактика раздаточной коробки (смазка шлицов) рекомендована на 60 000 км.

Особенности подвески

Ходовая часть отличается энергоемкостью. К расходным материалам относятся стойки стабилизатора и наконечники рулевых тяг, ресурс которых составляет 30 000-70 000 км.

В задней многорычажной подвеске важно каждые 45 000 км проводить профилактику развальных болтов (смазку), иначе они закисают, что затрудняет дальнейший ремонт.

В целом эксперты резюмируют, что Hyundai Tucson NX4 остается привлекательным вариантом для покупки на вторичном рынке, не имея критических системных изъянов даже при значительных пробегах.