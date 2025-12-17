Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чи варто купити вживаний Hyundai Tucson четвертого покоління

Чи варто купити вживаний Hyundai Tucson четвертого покоління

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 17:30
Вживаний Hyundai Tucson четвертого покоління: чи варто купити
2022 Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Четверте покоління Hyundai Tucson, що випускається з 2021 року, вже встигло сформувати історію експлуатації на українських дорогах. Попри молодість моделі, деякі екземпляри подолали позначку у 100 000 км, що дозволило фахівцям виявити характерні слабкі місця кросовера.

Про це написав АвтоЦентр.

Реклама
Читайте також:

Кузов та оптика

Однією з найпоширеніших проблем екстер'єру є пошкодження покриття радіаторної решітки. Темний хром з часом починає облізати: спочатку з’являються дрібні цятки від каміння, які згодом переростають у помітні плями. Також власникам радять встановлювати додаткову захисну сітку, позаяк великі отвори дизайнерської решітки пропускають каміння, що може пошкодити радіатор.

Особливої уваги потребує оптика. Головні фари розташовані низько, тому часто страждають від піскоструменю та каміння. Ще критичнішим є стан денних ходових вогнів, інтегрованих у решітку радіатора. Це суцільна деталь, і вихід з ладу одного елемента вимагає заміни всього блоку, вартість якого сягає 30 000 грн.

Лакофарбове покриття найбільш вразливе на кромці капота та лінії даху над лобовим склом, де часто утворюються сколи.

Також читайте:

Основні проблеми кросоверів Hyundai Tucson

Які вживані корейські кросовери не слід купувати

Вибір двигуна

  • 2.0 MPI (156 к.с.). На ранніх екземплярах траплялися проблеми з механізмом регулювання фаз газорозподілення (розв’язувалися за гарантією). Всупереч стереотипам, цей двигун не є ідеальним для встановлення ГБО. Газ може швидко вивести з ладу каталізатор та випускну систему.
  • 1.6 T-GDi (150 к.с.). Мотор з безпосереднім впорскуванням чутливий до якості пального. Власникам рекомендують скоротити інтервал заміни паливного фільтра до 30 000 км. Трапляються косметичні підтікання оливи з-під кришки головки блоку.
  • 1.6 CRDi (дизель). Надійний агрегат, проте потребує уваги до сажового фільтра, який часто видаляють на вживаних авто. Також була кампанія з відкликання щодо інтеркулера, в якому міг накопичуватися конденсат, створюючи ризик гідроудару.

Вибір трансмісії

Бензинові версії 2.0 MPI комплектуються класичним 6-ступеневим автоматом, який вважається безпроблемним. Для подовження ресурсу фахівці радять міняти оливу кожні 45 000 км (вдвічі частіше за регламент).

Дизельні версії оснащуються роботизованою коробкою передач. Вона надійна, але чутлива до перегріву зчеплення в заторах. При інтенсивному трафіку рекомендується перемикати селектор у нейтральне положення під час зупинок.

Повний привід у четвертому поколінні став витривалішим за попередника. Профілактика роздавальної коробки (змащування шліців) рекомендована на 60 000 км.

Особливості підвіски

Ходова частина відзначається енергомісткістю. До розхідних матеріалів належать стійки стабілізатора та наконечники кермових тяг, ресурс яких становить 30 000–70 000 км.

У задній багатоважільній підвісці важливо кожні 45 000 км проводити профілактику розвальних болтів (змащування), інакше вони закисають, що ускладнює подальший ремонт.

Загалом експерти резюмують, що Hyundai Tucson NX4 залишається привабливим варіантом для купівлі на вторинному ринку, не маючи критичних системних вад навіть при значних пробігах.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації