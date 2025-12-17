Вживаний Hyundai Tucson четвертого покоління: чи варто купити

2022 Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Четверте покоління Hyundai Tucson, що випускається з 2021 року, вже встигло сформувати історію експлуатації на українських дорогах. Попри молодість моделі, деякі екземпляри подолали позначку у 100 000 км, що дозволило фахівцям виявити характерні слабкі місця кросовера.

Кузов та оптика

Однією з найпоширеніших проблем екстер'єру є пошкодження покриття радіаторної решітки. Темний хром з часом починає облізати: спочатку з’являються дрібні цятки від каміння, які згодом переростають у помітні плями. Також власникам радять встановлювати додаткову захисну сітку, позаяк великі отвори дизайнерської решітки пропускають каміння, що може пошкодити радіатор.

Особливої уваги потребує оптика. Головні фари розташовані низько, тому часто страждають від піскоструменю та каміння. Ще критичнішим є стан денних ходових вогнів, інтегрованих у решітку радіатора. Це суцільна деталь, і вихід з ладу одного елемента вимагає заміни всього блоку, вартість якого сягає 30 000 грн.

Лакофарбове покриття найбільш вразливе на кромці капота та лінії даху над лобовим склом, де часто утворюються сколи.

Вибір двигуна

2.0 MPI (156 к.с.). На ранніх екземплярах траплялися проблеми з механізмом регулювання фаз газорозподілення (розв’язувалися за гарантією). Всупереч стереотипам, цей двигун не є ідеальним для встановлення ГБО. Газ може швидко вивести з ладу каталізатор та випускну систему.

На ранніх екземплярах траплялися проблеми з механізмом регулювання фаз газорозподілення (розв’язувалися за гарантією). Всупереч стереотипам, цей двигун не є ідеальним для встановлення ГБО. Газ може швидко вивести з ладу каталізатор та випускну систему. 1.6 T-GDi (150 к.с.). Мотор з безпосереднім впорскуванням чутливий до якості пального. Власникам рекомендують скоротити інтервал заміни паливного фільтра до 30 000 км. Трапляються косметичні підтікання оливи з-під кришки головки блоку.

Мотор з безпосереднім впорскуванням чутливий до якості пального. Власникам рекомендують скоротити інтервал заміни паливного фільтра до 30 000 км. Трапляються косметичні підтікання оливи з-під кришки головки блоку. 1.6 CRDi (дизель). Надійний агрегат, проте потребує уваги до сажового фільтра, який часто видаляють на вживаних авто. Також була кампанія з відкликання щодо інтеркулера, в якому міг накопичуватися конденсат, створюючи ризик гідроудару.

Вибір трансмісії

Бензинові версії 2.0 MPI комплектуються класичним 6-ступеневим автоматом, який вважається безпроблемним. Для подовження ресурсу фахівці радять міняти оливу кожні 45 000 км (вдвічі частіше за регламент).

Дизельні версії оснащуються роботизованою коробкою передач. Вона надійна, але чутлива до перегріву зчеплення в заторах. При інтенсивному трафіку рекомендується перемикати селектор у нейтральне положення під час зупинок.

Повний привід у четвертому поколінні став витривалішим за попередника. Профілактика роздавальної коробки (змащування шліців) рекомендована на 60 000 км.

Особливості підвіски

Ходова частина відзначається енергомісткістю. До розхідних матеріалів належать стійки стабілізатора та наконечники кермових тяг, ресурс яких становить 30 000–70 000 км.

У задній багатоважільній підвісці важливо кожні 45 000 км проводити профілактику розвальних болтів (змащування), інакше вони закисають, що ускладнює подальший ремонт.

Загалом експерти резюмують, що Hyundai Tucson NX4 залишається привабливим варіантом для купівлі на вторинному ринку, не маючи критичних системних вад навіть при значних пробігах.