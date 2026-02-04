Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Hyundai нарешті виправляє свою найбільшу ваду в кросоверах

Hyundai нарешті виправляє свою найбільшу ваду в кросоверах

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 20:40
Як Hyundai виправляє головну помилку в своїх кросоверах
Hyundai Tucson 2026 року. Фото: motortrend.com

Компанія Hyundai розробляє масштабне оновлення для кросовера Tucson, яке має усунути основну перешкоду для зростання продажів. Нова стратегія дизайну дозволить моделі впевненіше конкурувати з визнаними лідерами сегменту.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама
Читайте також:

Суб’єктивні бар’єри

Експерти часто віддають перевагу Hyundai Tucson перед Toyota RAV4, Mazda CX-5 та Honda CR-V через високу якість ходу та комфорт. Автомобіль пропонує значну цінність за меншу вартість порівняно з головними суперниками. Однак продажі стримував футуристичний екстер’єр, який багато водіїв вважали спірним. Дослідження ринку підтвердили, що саме стилістика передньої частини сприймалася покупцями як головний мінус.

Наступне покоління кросовера отримає перероблений дизайн у стилі концепту Crater. Новий образ стане більш мужнім та агресивним завдяки масивному квадратному бамперу. Світлодіодні фари отримають витончену форму, що нагадує актуальні рішення Kia Sportage. Такі зміни покликані залучити аудиторію, яка цінує надійний та потужний зовнішній вигляд під час подорожей на великі відстані у тисячі кілометрів.

Інтер’єр також зазнає суттєвих змін через встановлення екранів великої діагоналі та впровадження сучасних систем.

Hyundai Crater
Концепт Hyundai Crater. Фото: Hyundai

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Hyundai Tucson четвертого покоління

Кросовери Hyundai та Kia з пробігом, яких варто уникати

Авто для пригод

Трансформація стилю вказує на намір бренду зробити Tucson справжнім автомобілем для пригод. Це дозволить моделі також конкурувати з Subaru Crosstrek у ніші машин для активного відпочинку. Офіційна презентація оновленого кросовера запланована на 2027 рік.

авто автомобіль продаж авто характеристики Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації