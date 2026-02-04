Як Hyundai виправляє головну помилку в своїх кросоверах

Hyundai Tucson 2026 року. Фото: motortrend.com

Компанія Hyundai розробляє масштабне оновлення для кросовера Tucson, яке має усунути основну перешкоду для зростання продажів. Нова стратегія дизайну дозволить моделі впевненіше конкурувати з визнаними лідерами сегменту.

Про це написав Motor Biscuit.

Суб’єктивні бар’єри

Експерти часто віддають перевагу Hyundai Tucson перед Toyota RAV4, Mazda CX-5 та Honda CR-V через високу якість ходу та комфорт. Автомобіль пропонує значну цінність за меншу вартість порівняно з головними суперниками. Однак продажі стримував футуристичний екстер’єр, який багато водіїв вважали спірним. Дослідження ринку підтвердили, що саме стилістика передньої частини сприймалася покупцями як головний мінус.

Наступне покоління кросовера отримає перероблений дизайн у стилі концепту Crater. Новий образ стане більш мужнім та агресивним завдяки масивному квадратному бамперу. Світлодіодні фари отримають витончену форму, що нагадує актуальні рішення Kia Sportage. Такі зміни покликані залучити аудиторію, яка цінує надійний та потужний зовнішній вигляд під час подорожей на великі відстані у тисячі кілометрів.

Інтер’єр також зазнає суттєвих змін через встановлення екранів великої діагоналі та впровадження сучасних систем.

Концепт Hyundai Crater. Фото: Hyundai

Авто для пригод

Трансформація стилю вказує на намір бренду зробити Tucson справжнім автомобілем для пригод. Це дозволить моделі також конкурувати з Subaru Crosstrek у ніші машин для активного відпочинку. Офіційна презентація оновленого кросовера запланована на 2027 рік.