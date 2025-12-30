Вживаний Hyundai Santa Fe: чи варто купувати кросовер другого покоління

Hyundai Santa Fe (CM) Фото: exchangeandmart.co.uk

Кросовер Hyundai Santa Fe (СМ) другого покоління (2006-2012) свого часу став справжнім проривом для корейського бренду, запропонувавши покупцям рівень комфорту та оснащення, що наблизився до японських конкурентів. Навіть через багато років після завершення виробництва цей автомобіль залишається популярним завдяки вдалій конструкції та високій ремонтопридатності.

Кузов та корозія

Завдяки гарній антикорозійній обробці кузов моделі непогано тримається проти агресивних дорожніх реагентів, хоча слабкими місцями залишаються двері багажника та колісні арки. Хромовані елементи оздоблення з часом можуть тьмяніти, проте загалом якість збірки дозволяє автомобілю зберігати охайний вигляд протягом тривалого часу. Лакофарбове покриття середньої міцності, тому наявність сколів на капоті вживаних екземплярів є звичним явищем.

Силові агрегати

Найпоширенішим на українському ринку є 2,2-літровий турбодизель серії CRDi, який цінують за високий крутний момент та відносну економічність. Цей двигун здатний подолати понад 350 000 км, але потребує якісного пального та регулярної перевірки стану паливних форсунок і свічок розжарювання.

Серед бензинових версій лідером за надійністю вважається 2,7-літровий V6, який має просту конструкцію та великий запас міцності, хоча й відрізняється підвищеною витратою пального.

Трансмісія та повний привід

Автоматичні коробки передач на Santa Fe (CM) характеризуються плавністю роботи та тривалим ресурсом, який за умови заміни мастила кожні 60 000 км може перевищувати термін служби самого двигуна. Механічні трансмісії також не створюють проблем, окрім природного зносу зчеплення та двомасового маховика у дизельних версіях.

Система повного приводу з електромагнітною муфтою є достатньо надійною для подолання легкого бездоріжжя, проте потребує періодичного обслуговування шліцьових з'єднань.

Салон та функціональність

Інтер’єр кросовера пропонує достатньо простору для п’яти дорослих, а в деяких версіях доступний і третій ряд сидінь. Матеріали оздоблення, хоч і мають дещо архаїчний вигляд за сучасними мірками, є досить зносостійкими та не схильними до появи сторонніх шумів.

Багажне відділення є одним із найбільших у класі (774 літри та 2213 літрів зі складеними сидіннями другого ряду), що робить автомобіль вдалим вибором для подорожей та великих сімей.

Ходова частина

Підвіска кросовера має просту архітектуру (McPherson попереду та багатоважільна ззаду) і забезпечує м'який хід на нерівних дорогах. Запчастини до ходової частини є доступними, а сама конструкція дозволяє проводити більшість робіт на будь-якому СТО.

