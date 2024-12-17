П’ять найгірших років випуску Hyundai Santa Fe, яких слід уникати

2008 Hyundai Santa Fe. Фото: caranddriver.com

З удосконаленням моделей кросовера Hyundai Santa Fe зросла їхня репутація щодо вартості, комфорту та надійності. Уникнувши п’яти неприємних років випуску, автолюбитель зможе насолоджуватися комфортом, стилем та практичністю цих машин.

Про найгірші Hyundai Santa Fe написав Motor Biscuit.

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2007 Hyundai Santa Fe

Ця модель мала нові функції, але страждала від низки проблем, що вплинули на надійність. Несправності двигуна, включаючи передчасний знос, пропуски запалювання та зупинки під час їзди; неточні показання та збої у подачі пального; проблеми з датчиками, проводкою, електропідіймачами вікон та замками. Модель також мала численні відкликання.

2008 Hyundai Santa Fe

Авто успадкувало багато проблем від 2007 року та додала нові. Несправні датчики пального призводили до неточних показань, а двигун часто глухнув, що вимагало його заміни. Жорстке перемикання передач та повний вихід з ладу трансмісії потребували дорогого ремонту. Підвіска погано себе поводила на нерівностях, відбувався нерівномірний знос шин.

2013 Hyundai Santa Fe

Автомобіль отримав значні оновлення, але мав низку механічних та електричних проблем. Надмірна витрата масла, особливо у версії з 2,4-літровим двигуном, призводила до зупинок двигуна. Моделі з турбонаддувом страждали від поломок турбокомпресора, що вимагало дорогої діагностики та ремонту. Проблеми з керуванням призводили до погіршення реакції та дискомфорту при водінні.

2014 Hyundai Santa Fe

Автомобіль має привабливі характеристики, але страждає від низки механічних проблем. Власники часто скаржились на раптову зупинку двигуна, погане прискорення, ковзання та жорстке перемикання передач, що потребувало дорогих ремонтів. Були проблеми з короткими замиканнями, електросклопідіймачами та освітленням. Відчувався надмірний люфт керма та ускладнене керування на низьких швидкостях.

2017 Hyundai Santa Fe

Автомобіль відзначався сучасними функціями та вишуканим інтер'єром, але мав суттєві недоліки. Власники часто скаржилися на грубе перемикання передач, затримку прискорення та заїкання, що створювали небезпеку на шосе. Відчувалася слабка реакція на кермо та лунав шум з рульової колонки. Були збої в інформаційно-розважальній системі, проблеми з Bluetooth та Apple CarPlay.

Раніше ми писали, що Hyundai та General Motors об'єднуються для спільної розробки автомобілів. Також повідомлялося, що Hyundai створила дивовижну плівку для вікон авто, яка замінить кондиціонер.