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Самые плохие годы выпуска Hyundai Santa Fe — избегайте их покупки

17 декабря 2024 07:34
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Пять худших годов выпуска Hyundai Santa Fe, которых следует избегать
2008 Hyundai Santa Fe.
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

С усовершенствованием моделей кроссовера Hyundai Santa Fe выросла их репутация по стоимости, комфорту и надежности. Избежав пяти неприятных годов выпуска, автолюбитель сможет наслаждаться комфортом, стилем и практичностью этих машин.

О самых плохих Hyundai Santa Fe написал Motor Biscuit.

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  • 2007 Hyundai Santa Fe

Эта модель обладала новыми функциями, но страдала от ряда проблем, повлиявших на надежность. Неисправности двигателя, включая преждевременный износ, пропуски зажигания и остановки во время езды; неточные показания и сбои в подаче горючего; проблемы с датчиками, проводкой, электроподъемниками окон и замками. Модель также имела многочисленные отзывы.

  • 2008 Hyundai Santa Fe

Авто унаследовало много проблем с 2007 года и добавило новые. Неисправные датчики горючего приводили к неточным показаниям, а двигатель часто глох, что требовало его замены. Жесткое переключение передач и полный выход из строя трансмиссии нуждались в дорогостоящем ремонте. Подвеска плохо себя вела на неровностях, происходил неравномерный износ шин.

  • 2013 Hyundai Santa Fe

Автомобиль получил значительные обновления, но имел ряд механических и электрических проблем. Избыточный расход масла, особенно в версии с 2,4-литровым двигателем, приводил к остановкам двигателя. Модели с турбонаддувом страдали от поломок турбокомпрессора, что требовало дорогостоящей диагностики и ремонта. Проблемы с управлением приводили к ухудшению реакции и дискомфорту при вождении.

  • 2014 Hyundai Santa Fe

Автомобиль обладает привлекательными характеристиками, но страдает от ряда механических проблем. Владельцы часто жаловались на внезапную остановку двигателя, плохое ускорение, скольжение и жесткое переключение передач, что требовало дорогих ремонтов. Были проблемы с короткими замыканиями, электростеклоподъемниками и освещением. Чувствовался чрезмерный люфт руля и усложненное управление на низких скоростях.

  • 2017 Hyundai Santa Fe

Автомобиль отличался современными функциями и изысканным интерьером, но имел существенные недостатки. Владельцы часто жаловались на грубое переключение передач, задержку ускорения и заикания, что создавало опасность на шоссе. Чувствовалась слабая реакция на руль и раздавался шум из рулевой колонки. Были сбои в информационно-развлекательной системе, проблемы с Bluetooth и Apple CarPlay.

Ранее мы писали, что Hyundai и General Motors объединяются для совместной разработки автомобилей. Также сообщалось, что Hyundai создала удивительную пленку для окон авто, которая заменит кондиционер.

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